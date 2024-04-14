Минэкономразвития создаст комиссию по расследованию ИИ-инцидентов

Изменения будут добавлены ко второму чтению поправок в законопроект «Об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) в сфере цифровых инноваций» (258-ФЗ), добавил он. Первоначальный проект поправок был внесен в Госдуму в декабре 2023 г. и принят в первом чтении 16 февраля. Утвержденные тогда изменения касались сокращения сроков рассмотрения заявок на создание ЭПР с 90 до 50 дней и положения о страховании ответственности за возможный вред жизни, здоровью или имуществу от применения технологии.