Минэкономразвития создаст комиссию по расследованию ИИ-инцидентов

Минэкономразвития создаст комиссию по расследованию ИИ-инцидентовОна понадобится для оценки страховых случаев
Минэкономразвития планирует создать комиссию по расследованию инцидентов, вызванных использованием искусственного интеллекта (ИИ). Она также будет регламентировать права собственности на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с помощью технологий ИИ. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель министерства.
Изменения будут добавлены ко второму чтению поправок в законопроект «Об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) в сфере цифровых инноваций» (258-ФЗ), добавил он. Первоначальный проект поправок был внесен в Госдуму в декабре 2023 г. и принят в первом чтении 16 февраля. Утвержденные тогда изменения касались сокращения сроков рассмотрения заявок на создание ЭПР с 90 до 50 дней и положения о страховании ответственности за возможный вред жизни, здоровью или имуществу от применения технологии.