/ Технологии

Минэкономразвития создаст комиссию по расследованию ИИ-инцидентов

Она понадобится для оценки страховых случаев
Мария Арялина
Алексей Орлов / Ведомости

Минэкономразвития планирует создать комиссию по расследованию инцидентов, вызванных использованием искусственного интеллекта (ИИ). Она также будет регламентировать права собственности на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с помощью технологий ИИ. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель министерства.

Изменения будут добавлены ко второму чтению поправок в законопроект «Об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) в сфере цифровых инноваций» (258-ФЗ), добавил он. Первоначальный проект поправок был внесен в Госдуму в декабре 2023 г. и принят в первом чтении 16 февраля. Утвержденные тогда изменения касались сокращения сроков рассмотрения заявок на создание ЭПР с 90 до 50 дней и положения о страховании ответственности за возможный вред жизни, здоровью или имуществу от применения технологии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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