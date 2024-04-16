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Суд арестовал мужчину за фиктивную регистрацию обвиняемых в теракте в «Крокусе»

Ведомости

Московский районный суд в Твери на два месяца арестовал мужчину с двойным гражданством, который фиктивно зарегистрировал у себя двоих обвиняемых по делу о теракте в «Крокус сити холле». Он будет находиться под стражей по 11 июня, сообщила пресс-служба суда.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ). Суд 16 апреля допросил и в тот же день арестовал гражданина Таджикистана по фамилии Ашуров, у которого также есть заграничный паспорт РФ, уточнили в пресс-службе. Вину в совершении преступления он признал в полном объеме.

Как следует из материалов дела, в жилище Ашурова фиктивно были зарегистрированы Исломовы – двое фигурантов дела о теракте в «Крокусе».

Росфинмониторинг ранее внес в перечень террористов семерых фигурантов дела о нападении на «Крокус сити холл», которые сейчас находятся под арестом. В перечень включены граждане Таджикистана Исроил Исломов и двое его сыновей – Аминчон и Диловар Исломовы, Назримад Лутфуллои, Якубджони Юсуфзода, Мухаммад Шарипзода, а также Алишер Касимов из Киргизии. Все они были отправлены в марте – апреле под арест по решению суда. 28 марта Росфинмониторинг внес в перечень террористов четырех фигурантов, которые, предположительно, непосредственно причастны к стрельбе в «Крокусе».

22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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