Суд арестовал мужчину за фиктивную регистрацию обвиняемых в теракте в «Крокусе»
Московский районный суд в Твери на два месяца арестовал мужчину с двойным гражданством, который фиктивно зарегистрировал у себя двоих обвиняемых по делу о теракте в «Крокус сити холле». Он будет находиться под стражей по 11 июня, сообщила пресс-служба суда.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ). Суд 16 апреля допросил и в тот же день арестовал гражданина Таджикистана по фамилии Ашуров, у которого также есть заграничный паспорт РФ, уточнили в пресс-службе. Вину в совершении преступления он признал в полном объеме.
Как следует из материалов дела, в жилище Ашурова фиктивно были зарегистрированы Исломовы – двое фигурантов дела о теракте в «Крокусе».
Росфинмониторинг ранее внес в перечень террористов семерых фигурантов дела о нападении на «Крокус сити холл», которые сейчас находятся под арестом. В перечень включены граждане Таджикистана Исроил Исломов и двое его сыновей – Аминчон и Диловар Исломовы, Назримад Лутфуллои, Якубджони Юсуфзода, Мухаммад Шарипзода, а также Алишер Касимов из Киргизии. Все они были отправлены в марте – апреле под арест по решению суда. 28 марта Росфинмониторинг внес в перечень террористов четырех фигурантов, которые, предположительно, непосредственно причастны к стрельбе в «Крокусе».
22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей.