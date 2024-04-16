Суд арестовал мужчину за фиктивную регистрацию обвиняемых в теракте в «Крокусе»

Росфинмониторинг ранее внес в перечень террористов семерых фигурантов дела о нападении на «Крокус сити холл», которые сейчас находятся под арестом. В перечень включены граждане Таджикистана Исроил Исломов и двое его сыновей – Аминчон и Диловар Исломовы, Назримад Лутфуллои, Якубджони Юсуфзода, Мухаммад Шарипзода, а также Алишер Касимов из Киргизии. Все они были отправлены в марте – апреле под арест по решению суда. 28 марта Росфинмониторинг внес в перечень террористов четырех фигурантов, которые, предположительно, непосредственно причастны к стрельбе в «Крокусе».