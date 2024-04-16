Путин распространил выплаты добровольцам на контрактников Росгвардии
Бойцы добровольческих формирований Росгвардии, которые принимают участие в военной спецоперации на Украине, будут получать страховые компенсации за ранение или по инвалидности, следует из указа, который подписал 16 апреля президент РФ Владимир Путин.
Документ распространяет право получения компенсаций на добровольцев, которые служат в войсках Росгвардии. В случае гибели военного компенсации получат их родственники.
25 декабря 2023 г. президент Путин подписал законы, согласно которым Росгвардия получит право иметь в своем составе добровольческие формирования. На Росгвардию распространяются все полномочия и механизмы в вопросе формирования добровольческих частей, которые уже имеются у Минобороны, а также равные льготы и меры поддержки.
Позднее Госдума приняла законопроект, позволяющий добровольцам на спецоперации получать страховые выплаты из федерального бюджета в тех же размерах, которые предусмотрены для мобилизованных и контрактников. При получении ранения страховая выплата составит до 313 000 руб., при наступлении инвалидности – до 2,3 млн руб. В апреле правительство уравняло добровольцев Росгвардии в льготах с добровольцами Минобороны.