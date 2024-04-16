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Путин распространил выплаты добровольцам на контрактников Росгвардии

Ведомости

Бойцы добровольческих формирований Росгвардии, которые принимают участие в военной спецоперации на Украине, будут получать страховые компенсации за ранение или по инвалидности, следует из указа, который подписал 16 апреля президент РФ Владимир Путин.

Документ  распространяет право получения компенсаций на добровольцев, которые служат в войсках Росгвардии. В случае гибели военного компенсации получат их родственники.

25 декабря 2023 г. президент Путин подписал законы, согласно которым Росгвардия получит право иметь в своем составе добровольческие формирования. На Росгвардию распространяются все полномочия и механизмы в вопросе формирования добровольческих частей, которые уже имеются у Минобороны, а также равные льготы и меры поддержки.

Позднее Госдума приняла законопроект, позволяющий добровольцам на спецоперации получать страховые выплаты из федерального бюджета в тех же размерах, которые предусмотрены для мобилизованных и контрактников. При получении ранения страховая выплата составит до 313 000 руб., при наступлении инвалидности – до 2,3 млн руб. В апреле правительство уравняло добровольцев Росгвардии в льготах с добровольцами Минобороны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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