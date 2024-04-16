Путин распространил выплаты добровольцам на контрактников Росгвардии

Позднее Госдума приняла законопроект, позволяющий добровольцам на спецоперации получать страховые выплаты из федерального бюджета в тех же размерах, которые предусмотрены для мобилизованных и контрактников. При получении ранения страховая выплата составит до 313 000 руб., при наступлении инвалидности – до 2,3 млн руб. В апреле правительство уравняло добровольцев Росгвардии в льготах с добровольцами Минобороны.