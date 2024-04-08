Добровольцев Росгвардии кабмин уравнял в льготах с добровольцами Минобороны

«Речь идет в том числе о выплатах ежемесячной денежной компенсации, включении периодов пребывания в добровольческих формированиях в страховой стаж и в стаж работы, дающей право на досрочное назначение пенсии, учете этих периодов при установлении повышенной выплаты к пенсиям по старости и инвалидности, снабжении вещевым имуществом», – говорится в сообщении.