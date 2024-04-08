Добровольцев Росгвардии кабмин уравнял в льготах с добровольцами Минобороны
Добровольцы в Росгвардии смогут получать равные льготы с добровольцами Минобороны. Об этом со ссылкой на постановление сообщила пресс-служба правительства России.
«Речь идет в том числе о выплатах ежемесячной денежной компенсации, включении периодов пребывания в добровольческих формированиях в страховой стаж и в стаж работы, дающей право на досрочное назначение пенсии, учете этих периодов при установлении повышенной выплаты к пенсиям по старости и инвалидности, снабжении вещевым имуществом», – говорится в сообщении.
В частности, для семей погибших добровольцев будут предусмотрены компенсации расходов по оплате коммунальных платежей.
25 декабря 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал законы, согласно которым Росгвардия получит право иметь в своем составе добровольческие формирования. На Росгвардию распространяются все полномочия и механизмы в вопросе формирования добровольческих частей, которые уже имеются у Минобороны, а также равные льготы и меры поддержки.
Пакет законопроектов был внесен в Госдуму 22 сентября 2023 г. Авторами выступила группа депутатов и сенаторов во главе с Александром Хинштейном и председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.
19 февраля этого года правительство утвердило правила выдачи добровольцам ветеранских удостоверений. Согласно ему, добровольцы, участвующие в составе Росгвардии в спецоперации на Украине, смогут получить удостоверение ветерана боевых действий единого образца.