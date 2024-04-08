/ Политика

Добровольцев Росгвардии кабмин уравнял в льготах с добровольцами Минобороны

Ведомости

Добровольцы в Росгвардии смогут получать равные льготы с добровольцами Минобороны. Об этом со ссылкой на постановление сообщила пресс-служба правительства России.

«Речь идет в том числе о выплатах ежемесячной денежной компенсации, включении периодов пребывания в добровольческих формированиях в страховой стаж и в стаж работы, дающей право на досрочное назначение пенсии, учете этих периодов при установлении повышенной выплаты к пенсиям по старости и инвалидности, снабжении вещевым имуществом», – говорится в сообщении.

В частности, для семей погибших добровольцев будут предусмотрены компенсации расходов по оплате коммунальных платежей.

25 декабря 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал законы, согласно которым Росгвардия получит право иметь в своем составе добровольческие формирования. На Росгвардию распространяются все полномочия и механизмы в вопросе формирования добровольческих частей, которые уже имеются у Минобороны, а также равные льготы и меры поддержки.

Пакет законопроектов был внесен в Госдуму 22 сентября 2023 г. Авторами выступила группа депутатов и сенаторов во главе с Александром Хинштейном и председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.

19 февраля этого года правительство утвердило правила выдачи добровольцам ветеранских удостоверений. Согласно ему, добровольцы, участвующие в составе Росгвардии в спецоперации на Украине, смогут получить удостоверение ветерана боевых действий единого образца.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных