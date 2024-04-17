Суд признал законным штраф экс-полковнику ГРУ Квачкову за дискредитацию армии

Это уже второй штраф экс-полковника ГРУ по статье о дискредитации армии. Первый он получил в августе 2023 г. Тогда Тверской суд Москвы оштрафовал Квачкова на 40 000 руб. по делу о дискредитации. Поводом стали несколько постов в «Одноклассниках». При этом Квачков вину не признал, заявив, что не ведет страницу в этой соцсети.