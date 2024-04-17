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Суд признал законным штраф экс-полковнику ГРУ Квачкову за дискредитацию армии

Ведомости

Мосгорсуд оставил в силе решение оштрафовать бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова по делу о дискредитации армии России. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Суд отклонил апелляционную жалобу Квачкова. 

26 декабря 2023 г. Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал экс-полковника ГРУ на 50 000 руб. Его признали виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация Вооруженных сил РФ). Квачкову назначили максимальный штраф по статье.

Это уже второй штраф экс-полковника ГРУ по статье о дискредитации армии. Первый он получил в августе 2023 г. Тогда Тверской суд Москвы оштрафовал Квачкова на 40 000 руб. по делу о дискредитации. Поводом стали несколько постов в «Одноклассниках». При этом Квачков вину не признал, заявив, что не ведет страницу в этой соцсети.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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