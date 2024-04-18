Мишустин поручил снизить бюрократическую нагрузку на учителей
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил к следующему учебному году снизить связанную с документооборотом нагрузку на учителей. Об этом он объявил на встрече с руководителем Рособрнадзора Анзором Музаевым.
«Очень большое количество отчетных документов, которые обязан заполнять учитель, они мешают, не оставляют времени для работы с детьми, в том числе для качественной проверки домашних заданий», – отметил Мишустин.
Поручение разгрузить преподавателей от такой нагрузки должно быть реализовано на всех уровнях – от детских садов до высших учебных заведений, указал премьер.
Мишустин при этом напомнил про эксперимент по снижению бюрократической нагрузки, который проводил Рособрнадзор в 24 учебных заведениях в шести регионах России. Музаев сообщил, что первый этап был пройден, в Госдуму будут направлены соответствующие поправки.
В марте 2023 г. Мишустин также призвал снизить бюрократическую нагрузку на педагогов. Он указывал на жалобы преподавателей о непонятной для них отчетности, которая занимает огромное время, которое они могли бы тратить на работу с учениками.
Президент Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил правительству усовершенствовать школьную программу, в том числе за счет сокращения объемов домашних заданий и контрольных работ. По мнению президента, нужно сформировать гармоничную, сбалансированную и результативную учебную и воспитательную нагрузку на обучающихся.
Сделать это предлагается за счет сокращения времени на выполнение домашних заданий и контрольных работ, усиления межпредметных связей и улучшения соответствия между образовательными программами и материалами выпускных экзаменов.