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Мишустин поручил снизить бюрократическую нагрузку на учителей

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил к следующему учебному году снизить связанную с документооборотом нагрузку на учителей. Об этом он объявил на встрече с руководителем Рособрнадзора Анзором Музаевым.

«Очень большое количество отчетных документов, которые обязан заполнять учитель, они мешают, не оставляют времени для работы с детьми, в том числе для качественной проверки домашних заданий», – отметил Мишустин.

Поручение разгрузить преподавателей от такой нагрузки должно быть реализовано на всех уровнях – от детских садов до высших учебных заведений, указал премьер.

Мишустин при этом напомнил про эксперимент по снижению бюрократической нагрузки, который проводил Рособрнадзор в 24 учебных заведениях в шести регионах России. Музаев сообщил, что первый этап был пройден, в Госдуму будут направлены соответствующие поправки.

В марте 2023 г. Мишустин также призвал снизить бюрократическую нагрузку на педагогов. Он указывал на жалобы преподавателей о непонятной для них отчетности, которая занимает огромное время, которое они могли бы тратить на работу с учениками.

Президент Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил правительству усовершенствовать школьную программу, в том числе за счет сокращения объемов домашних заданий и контрольных работ. По мнению президента, нужно сформировать гармоничную, сбалансированную и результативную учебную и воспитательную нагрузку на обучающихся.

Сделать это предлагается за счет сокращения времени на выполнение домашних заданий и контрольных работ, усиления межпредметных связей и улучшения соответствия между образовательными программами и материалами выпускных экзаменов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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