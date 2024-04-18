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Суд утвердил штраф Монеточке за нарушение порядка деятельности иноагента

Ведомости

Мосгорсуд оставил в силе постановление об административном штрафе певице Монеточке (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иностранным агентом) в размере 30 000 руб. за нарушение порядка деятельности иноагента, сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Таким образом, Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу исполнительницы на соответствующее решение Басманного районного суда Москвы.

Исполнительницу признали виновной по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство и распространение материалов без маркировки иноагента). Максимальное наказание по статье для граждан составляет административный штраф до 50 000 руб.

Ранее певицу штрафовали за аналогичные нарушения в августе и июне 2023 г.

Монеточка находится в реестре иноагентов с 20 января 2023 г. По данным Минюста, певица получала поддержку от иностранных источников. Также Гырдымова собирала средства в поддержку Украины и высказывалась против спецоперации, пояснили в ведомстве.

На фоне начала спецоперации на Украине Монеточка уехала из России в Литву. Певица добавила, что в России с ней прекратили сотрудничество организаторы и партнеры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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