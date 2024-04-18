Суд утвердил штраф Монеточке за нарушение порядка деятельности иноагента
Мосгорсуд оставил в силе постановление об административном штрафе певице Монеточке (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иностранным агентом) в размере 30 000 руб. за нарушение порядка деятельности иноагента, сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Таким образом, Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу исполнительницы на соответствующее решение Басманного районного суда Москвы.
Исполнительницу признали виновной по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство и распространение материалов без маркировки иноагента). Максимальное наказание по статье для граждан составляет административный штраф до 50 000 руб.
Монеточка находится в реестре иноагентов с 20 января 2023 г. По данным Минюста, певица получала поддержку от иностранных источников. Также Гырдымова собирала средства в поддержку Украины и высказывалась против спецоперации, пояснили в ведомстве.
На фоне начала спецоперации на Украине Монеточка уехала из России в Литву. Певица добавила, что в России с ней прекратили сотрудничество организаторы и партнеры.