Суд второй раз оштрафовал певицу Монеточку за отсутствие маркировки иноагента
Басманный суд Москвы оштрафовал певицу Монеточку (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иностранным агентом) на 30 000 руб. за отсутствие маркировки иноагента, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
Исполнительницу признали виновной по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство и распространение материалов без маркировки иноагента). Максимальное наказание по статье для граждан составляет административный штраф до 50 000 руб. Уточняется, что маркировка отсутствовала на постах Монеточки в соцсетях.
В июне певицу уже оштрафовали на 30 000 руб. за аналогичное нарушение.
Монеточка находится в реестре иноагентов с 20 января 2023 г. По данным Минюста, певица получала поддержку от иностранных источников. Также Гырдымова собирала средства в поддержку Украины и высказывалась против спецоперации, пояснили в ведомстве.
На фоне начала спецоперации на Украине Монеточка уехала из России в Литву. Причиной эмиграции она назвала желание «чувствовать свободу в своих высказываниях». Певица добавила, что в России с ней прекратили сотрудничество организаторы и партнеры.