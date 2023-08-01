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Общество

Суд второй раз оштрафовал певицу Монеточку за отсутствие маркировки иноагента

Ведомости

Басманный суд Москвы оштрафовал певицу Монеточку (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иностранным агентом) на 30 000 руб. за отсутствие маркировки иноагента, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

Исполнительницу признали виновной по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство и распространение материалов без маркировки иноагента). Максимальное наказание по статье для граждан составляет административный штраф до 50 000 руб. Уточняется, что маркировка отсутствовала на постах Монеточки в соцсетях.

В июне певицу уже оштрафовали на 30 000 руб. за аналогичное нарушение.

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Монеточка находится в реестре иноагентов с 20 января 2023 г. По данным Минюста, певица получала поддержку от иностранных источников. Также Гырдымова собирала средства в поддержку Украины и высказывалась против спецоперации, пояснили в ведомстве.

На фоне начала спецоперации на Украине Монеточка уехала из России в Литву. Причиной эмиграции она назвала желание «чувствовать свободу в своих высказываниях». Певица добавила, что в России с ней прекратили сотрудничество организаторы и партнеры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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