Суд оштрафовал певицу Монеточку за нарушение закона об иноагентах
Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 000 руб. певицу Монеточку (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иностранным агентом) за отстутствие маркировки иноагента. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
Монеточку признали виновной по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство и распространение материалов без маркировки иноагента). Максимальное наказание по статье для граждан составляет административный штраф до 50 000 руб.
Минюст включил Монеточку в реестр иноагентов 20 января 2023 г. По данным ведомства, певица получала поддержку от иностранных источников. Также Гырдымова собирала средства в поддержку Украины и высказывалась против спецоперации, пояснили в ведомстве.
На фоне начала боевых действий на Украине Монеточка уехала из России в Литву. Причиной эмиграции она назвала желание «чувствовать свободу в своих высказываниях». Певица добавила, что в России с ней прекратили сотрудничество организаторы и партнеры.
В начале июня Пресненский суд Москвы за то же правонарушение оштрафовал на 30 000 руб. актрису и телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом).