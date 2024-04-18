В РФ изъяли 612 sim-боксов, применявшихся для незаконной регистрации аккаунтов
В марте ФСБ и МВД РФ изъяли 612 SIM-боксов и более 300 000 sim-карт, применявшихся для незаконной регистрации аккаунтов в соцсетях, мессенджерах, банковских счетов и электронных кошельков в интересах украинских террористических организаций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По информации ЦОС, аккаунты использовались для диверсионной и террористической деятельности, а также для распространения ложных террористических угроз и фейковой информации.
Кроме того, был задержан 44-летний житель Санкт-Петербурга, который предоставлял услуги по активации российских SIM-карт в интересах украинских террористических организаций. Еще в отношении 30 человек полиция возбудила уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), в отношении еще двух, причастных к неправомерному доступу к аккаунтам на портале госуслуг, – по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).
SIM-бокс или SIM-банк – это устройство, которое используется для хранения и работы большого числа SIM-карт, которые подключены к шлюзу, но размещены и хранятся отдельно от него. В SIM-боксах могут быть установлены SIM-карты разных операторов мобильной связи, что позволяет им работать с несколькими GSM-шлюзами, расположенными в разных местах.
Около 43 млн мобильных номеров из более чем 351 млн номеров абонентов российских операторов связи оказались оформлены с нарушениями, установил Роскомнадзор (РКН) по итогам проверок за 2023 г. РКН совместно с МВД также провел около 200 мероприятий, в ходе которых изъято более 78 000 серых SIM-карт.