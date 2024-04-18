В РФ изъяли 612 sim-боксов, применявшихся для незаконной регистрации аккаунтов

Кроме того, был задержан 44-летний житель Санкт-Петербурга, который предоставлял услуги по активации российских SIM-карт в интересах украинских террористических организаций. Еще в отношении 30 человек полиция возбудила уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), в отношении еще двух, причастных к неправомерному доступу к аккаунтам на портале госуслуг, – по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).