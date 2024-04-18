/ Общество

В РФ изъяли 612 sim-боксов, применявшихся для незаконной регистрации аккаунтов

Ведомости

В марте ФСБ и МВД РФ изъяли 612 SIM-боксов и более 300 000 sim-карт, применявшихся для незаконной регистрации аккаунтов в соцсетях, мессенджерах, банковских счетов и электронных кошельков в интересах украинских террористических организаций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По информации ЦОС, аккаунты использовались для диверсионной и террористической деятельности, а также для распространения ложных террористических угроз и фейковой информации.

Кроме того, был задержан 44-летний житель Санкт-Петербурга, который предоставлял услуги по активации российских SIM-карт в интересах украинских террористических организаций. Еще в отношении 30 человек полиция возбудила уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), в отношении еще двух, причастных к неправомерному доступу к аккаунтам на портале госуслуг, – по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

SIM-бокс или SIM-банк – это устройство, которое используется для хранения и работы большого числа SIM-карт, которые подключены к шлюзу, но размещены и хранятся отдельно от него. В SIM-боксах могут быть установлены SIM-карты разных операторов мобильной связи, что позволяет им работать с несколькими GSM-шлюзами, расположенными в разных местах.

Около 43 млн мобильных номеров из более чем 351 млн номеров абонентов российских операторов связи оказались оформлены с нарушениями, установил Роскомнадзор (РКН) по итогам проверок за 2023 г. РКН совместно с МВД также провел около 200 мероприятий, в ходе которых изъято более 78 000 серых SIM-карт.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных