Более 11 000 человек эвакуированы в Индонезии из-за извержения вулкана Руанг
На севере Индонезии из-за извержения вулкана эвакуированы более 11 000 человек. В регионе нарушено авиасообщение, пишет Al Jazeera.
Вулкан Руанг, расположенный в провинции Северный Сулавеси, начал извергаться 16 апреля. 17 апреля вулканологическое ведомство Индонезии повысило уровень тревоги до четырех, что является самым высоким показателем. Оно также расширило зону отчуждения вокруг кратера с 4 до 6 км.
Более 800 человек были эвакуированы на близлежащий остров Тагуланданг, расположенный более чем в 100 км к северу от столицы провинции Манадо.
Утром 18 апреля чиновники заявили, что в результате расширения зоны отчуждения придется эвакуировать еще больше людей, они будут доставлены в Манадо.
«По меньшей мере 11 615 жителей, находящихся в зоне риска, должны эвакуироваться в безопасное место», – заявил глава центра данных, коммуникаций и информации о стихийных бедствиях агентства по чрезвычайным ситуациям Индонезии Абдула Мухари.
Чиновники также опасаются, что часть вулкана может обрушиться в море и вызвать цунами, как это произошло во время предыдущего извержения в 1871 г.
18 апреля авиакомпания Malaysia Airlines приостановила несколько рейсов в Международный аэропорт в Сабах и Саравак в связи с извержением вулкана Руанг. Индонезийские власти также объявили о закрытии международного аэропорта Sam Ratulangi в Манадо «в связи с распространением вулканического пепла, который может угрожать безопасности полетов». Аэропорт имеет сообщение с Китаем, Сингапуром и Южной Кореей. Кроме того, были значительно нарушены рейсы в международный аэропорт Кота-Кинабалу в соседней Малайзии. Кота-Кинабалу находится на северной оконечности малайзийского Борнео, чуть более чем в 1100 км к северо-западу от Руанга.
В Индонезии, расположенной вдоль «Огненного кольца» – подковообразной серии тектонических разломов вокруг Тихого океана, – насчитывается 120 действующих вулканов. В 2018 г. извержение индонезийского вулкана Анак-Кракатау вызвало цунами на побережьях Суматры и Явы, после того как части горы упали в океан. Жертвами стихии стали более 160 человек, более 600 пострадали.