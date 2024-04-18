Более 11 000 человек эвакуированы в Индонезии из-за извержения вулкана Руанг

18 апреля авиакомпания Malaysia Airlines приостановила несколько рейсов в Международный аэропорт в Сабах и Саравак в связи с извержением вулкана Руанг. Индонезийские власти также объявили о закрытии международного аэропорта Sam Ratulangi в Манадо «в связи с распространением вулканического пепла, который может угрожать безопасности полетов». Аэропорт имеет сообщение с Китаем, Сингапуром и Южной Кореей. Кроме того, были значительно нарушены рейсы в международный аэропорт Кота-Кинабалу в соседней Малайзии. Кота-Кинабалу находится на северной оконечности малайзийского Борнео, чуть более чем в 1100 км к северо-западу от Руанга.