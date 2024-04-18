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Более 11 000 человек эвакуированы в Индонезии из-за извержения вулкана Руанг

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На севере Индонезии из-за извержения вулкана эвакуированы более 11 000 человек. В регионе нарушено авиасообщение, пишет Al Jazeera.

Вулкан Руанг, расположенный в провинции Северный Сулавеси, начал извергаться 16 апреля. 17 апреля вулканологическое ведомство Индонезии повысило уровень тревоги до четырех, что является самым высоким показателем. Оно также расширило зону отчуждения вокруг кратера с 4 до 6 км.

Более 800 человек были эвакуированы на близлежащий остров Тагуланданг, расположенный более чем в 100 км к северу от столицы провинции Манадо.

Утром 18 апреля чиновники заявили, что в результате расширения зоны отчуждения придется эвакуировать еще больше людей, они будут доставлены в Манадо.

«По меньшей мере 11 615 жителей, находящихся в зоне риска, должны эвакуироваться в безопасное место», – заявил глава центра данных, коммуникаций и информации о стихийных бедствиях агентства по чрезвычайным ситуациям Индонезии Абдула Мухари.

Чиновники также опасаются, что часть вулкана может обрушиться в море и вызвать цунами, как это произошло во время предыдущего извержения в 1871 г.

18 апреля авиакомпания Malaysia Airlines приостановила несколько рейсов в Международный аэропорт в Сабах и Саравак в связи с извержением вулкана Руанг. Индонезийские власти также объявили о закрытии международного аэропорта Sam Ratulangi в Манадо «в связи с распространением вулканического пепла, который может угрожать безопасности полетов». Аэропорт имеет сообщение с Китаем, Сингапуром и Южной Кореей. Кроме того, были значительно нарушены рейсы в международный аэропорт Кота-Кинабалу в соседней Малайзии. Кота-Кинабалу находится на северной оконечности малайзийского Борнео, чуть более чем в 1100 км к северо-западу от Руанга.

В Индонезии, расположенной вдоль «Огненного кольца» – подковообразной серии тектонических разломов вокруг Тихого океана, – насчитывается 120 действующих вулканов. В 2018 г. извержение индонезийского вулкана Анак-Кракатау вызвало цунами на побережьях Суматры и Явы, после того как части горы упали в океан.  Жертвами стихии стали более 160 человек, более 600 пострадали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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