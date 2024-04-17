В Индонезии из-за извержения вулкана эвакуированы более 800 человек
По меньшей мере 800 человек в индонезийской провинции Северный Сулавеси были эвакуированы после многочисленных извержений вулкана Руанг, сообщает в издание Channel News Asia со ссылкой на вулканологическое агентство страны.
Отмечается, что вулкан, расположенный на острове Руанг в 100 км от столицы провинции Манадо, извергался более трех раз с 16 апреля.
Cотрудник индонезийского Центра вулканологии и смягчения геологических опасностей (PVMBG) Херунингтяс Деси Пурнамасари сообщил Reuters, что власти повысили уровень тревоги до второго высшего уровня в связи с возросшей активностью.
Ранее в декабре 2023 г. в Индонезии произошло извержение вулкана Марапи в провинции Западная Суматра. Власти сообщали, что в результате извержения вулкана никто не пострадал.
Индонезия находится в так называемом «Тихоокеанском огненном кольце» – зоне повышенной сейсмической активности, которая располагается на нескольких тектонических плитах.