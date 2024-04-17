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В Индонезии из-за извержения вулкана эвакуированы более 800 человек

Ведомости

По меньшей мере 800 человек в индонезийской провинции Северный Сулавеси были эвакуированы после многочисленных извержений вулкана Руанг, сообщает в издание Channel News Asia со ссылкой на вулканологическое агентство страны.

Отмечается, что вулкан, расположенный на острове Руанг в 100 км от столицы провинции Манадо, извергался более трех раз с 16 апреля.

Cотрудник индонезийского Центра вулканологии и смягчения геологических опасностей (PVMBG) Херунингтяс Деси Пурнамасари сообщил Reuters, что власти повысили уровень тревоги до второго высшего уровня в связи с возросшей активностью.

Ранее в декабре 2023 г. в Индонезии произошло извержение вулкана Марапи в провинции Западная Суматра. Власти сообщали, что в результате извержения вулкана никто не пострадал.

Индонезия находится в так называемом «Тихоокеанском огненном кольце» – зоне повышенной сейсмической активности, которая располагается на нескольких тектонических плитах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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