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Посольство просит не посещать Северный Сулавеси в Индонезии из-за угрозы цунами

Ведомости

Посольство России в Индонезии рекомендует находящимся в стране российским гражданам временно воздержаться от посещения провинции Северный Сулавеси в связи с извержением вулкана Руанг и угрозой цунами. Обращение опубликовано в Telegram-канале Министерства иностранных дел России.

Извержение вулкана Руанг в провинции Северный Сулавеси началось 16 апреля. 17 апреля вулканологическое ведомство Индонезии повысило уровень тревоги до четырех, что является самым высоким показателем. На сегодняшний день продолжаются выбросы пепла на высоту до 3 км. Посещение зоны бедствия в радиусе 6 км запрещено. Также сегодня в административном центре провинции, городе Манадо, был временно закрыт международный аэропорт.

В связи с извержением вулкана индонезийские власти объявили об угрозе цунами. По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики страны, высота волны может достигать 25 м.

Сейчас проводится эвакуация местного населения. Число перемещенных в места временного проживания может превысить 11 000 человек, сообщило посольстве.

В Индонезии, расположенной вдоль «огненного кольца» – подковообразной серии тектонических разломов вокруг Тихого океана, насчитывается 120 действующих вулканов. В 2018 г. извержение индонезийского вулкана Анак-Кракатау вызвало цунами на побережьях Суматры и Явы, после того как части горы упали в океан. Жертвами стихии стали более 160 человек, более 600 пострадали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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