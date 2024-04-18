Посольство просит не посещать Северный Сулавеси в Индонезии из-за угрозы цунами
Посольство России в Индонезии рекомендует находящимся в стране российским гражданам временно воздержаться от посещения провинции Северный Сулавеси в связи с извержением вулкана Руанг и угрозой цунами. Обращение опубликовано в Telegram-канале Министерства иностранных дел России.
Извержение вулкана Руанг в провинции Северный Сулавеси началось 16 апреля. 17 апреля вулканологическое ведомство Индонезии повысило уровень тревоги до четырех, что является самым высоким показателем. На сегодняшний день продолжаются выбросы пепла на высоту до 3 км. Посещение зоны бедствия в радиусе 6 км запрещено. Также сегодня в административном центре провинции, городе Манадо, был временно закрыт международный аэропорт.
В связи с извержением вулкана индонезийские власти объявили об угрозе цунами. По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики страны, высота волны может достигать 25 м.
Сейчас проводится эвакуация местного населения. Число перемещенных в места временного проживания может превысить 11 000 человек, сообщило посольстве.
В Индонезии, расположенной вдоль «огненного кольца» – подковообразной серии тектонических разломов вокруг Тихого океана, насчитывается 120 действующих вулканов. В 2018 г. извержение индонезийского вулкана Анак-Кракатау вызвало цунами на побережьях Суматры и Явы, после того как части горы упали в океан. Жертвами стихии стали более 160 человек, более 600 пострадали.