Посольство просит не посещать Северный Сулавеси в Индонезии из-за угрозы цунами

В Индонезии, расположенной вдоль «огненного кольца» – подковообразной серии тектонических разломов вокруг Тихого океана, насчитывается 120 действующих вулканов. В 2018 г. извержение индонезийского вулкана Анак-Кракатау вызвало цунами на побережьях Суматры и Явы, после того как части горы упали в океан. Жертвами стихии стали более 160 человек, более 600 пострадали.