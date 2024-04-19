Кабмин сократил срок предоставления лекарств для детей с редкими заболеваниями

Фонд «Круг добра» был создан в 2021 г. по инициативе президента России Владимира Путина. Фонд может закупать препараты, не зарегистрированные в России, а недавно зарегистрированные – приобретать в упрощенном порядке, не дожидаясь их ввода в гражданский оборот. В 2024-2026 гг. на финансирование «Круга добра» направят более 175 млрд руб. из федерального бюджета.