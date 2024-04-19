Кабмин сократил срок предоставления лекарств для детей с редкими заболеваниями
Правительство РФ сократило срок предоставления лекарств из резерва фонда помощи тяжелобольным детям «Круг добра» для детей с орфанными заболеваниями. Соответствующее постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина.
Согласно документу, период с момента подачи заявки в фонд и до получения препарата сократится с 24 до шести рабочих дней.
Фонд «Круг добра» был создан в 2021 г. по инициативе президента России Владимира Путина. Фонд может закупать препараты, не зарегистрированные в России, а недавно зарегистрированные – приобретать в упрощенном порядке, не дожидаясь их ввода в гражданский оборот. В 2024-2026 гг. на финансирование «Круга добра» направят более 175 млрд руб. из федерального бюджета.
21 февраля сообщалось, что фонд «Круг добра» заявил о включении в перечень заболеваний хронической реакции «Трансплантат против хозяина» (РТПХ) и атрофии зрительного нерва Лебера (НОНЛ).
7 февраля стало известно, что Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и фонд «Круг добра» подписали соглашение о дополнительном сотрудничестве в сфере охраны здоровья детей с тяжелыми и орфанными заболеваниями. Договор предусматривает сотрудничество в информировании семей о возможностях «Круга добра» в качестве дополнительного механизма для предоставления помощи детям. Он также регулирует связанные с ОМС вопросы организации и финансирования помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.