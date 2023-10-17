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Общество

На финансирование фонда «Круг добра» из бюджета направят более 175 млрд рублей

Ведомости

Финансирование фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями «Круг добра» из федерального бюджета на 2024-2026 гг. составит почти 175 млрд руб., сообщил врио координатора направления народной программы «Здоровье человека» («Единая Россия»), председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

«Мы отдельно усилили группу расходов на лечение деток с тяжелыми заболеваниями, фонд «Круг добра». Более 175 млрд руб. направят за три года. Также будут увеличены ассигнования на лечение и диагностику онкологических заболеваний», – приводит его слова официальный канал фракции ЕР в Думе.

Депутат также рассказал, что по программе модернизации первичного звена здравоохранения будут выделены дополнительные средства, а работа по медицинской реабилитации, включая участников спецоперации, будет усилена.

На борьбу с социально значимыми заболеваниями в следующем году будет выделено 2,7 млрд руб., а в 2026 г. – уже 3,4 млрд руб., добавил Башанкаев.

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Фонд «Круг добра» был создан по указу президента в 2021 г. Он может закупать препараты, не зарегистрированные в России, а недавно зарегистрированные – приобретать в упрощенном порядке, не дожидаясь их ввода в гражданский оборот. Бюджет фонда формируется за счет отчислений в бюджет от повышенной ставки НДФЛ для граждан с доходом свыше 5 млн руб. в год. Как следует из данных проекта бюджета на 2024-2026 гг., объем гранта в форме субсидии фонду в 2024 г. составит около 55 млрд руб., в 2025 г. – 59,1 млрд руб., а в 2026 г. – 60,3 млрд руб.

Как писали ранее «Ведомости», расходы на здравоохранение в проекте бюджета на следующие три года заложены на уровне 1,6 трлн руб. ежегодно. Это больше на 7%, чем предусмотрено действующим бюджетом. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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