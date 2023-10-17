На финансирование фонда «Круг добра» из бюджета направят более 175 млрд рублей

Фонд «Круг добра» был создан по указу президента в 2021 г. Он может закупать препараты, не зарегистрированные в России, а недавно зарегистрированные – приобретать в упрощенном порядке, не дожидаясь их ввода в гражданский оборот. Бюджет фонда формируется за счет отчислений в бюджет от повышенной ставки НДФЛ для граждан с доходом свыше 5 млн руб. в год. Как следует из данных проекта бюджета на 2024-2026 гг., объем гранта в форме субсидии фонду в 2024 г. составит около 55 млрд руб., в 2025 г. – 59,1 млрд руб., а в 2026 г. – 60,3 млрд руб.