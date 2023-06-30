Сборы с состоятельных россиян в бюджетную систему превысили 1 трлн рублей

В Федеральную казну поступает 2 п. п. налога из 15%, остальные 13% распределяются в региональные бюджеты, как и было до введения прогрессивной шкалы. Из 1,013 трлн руб. в федеральный бюджет поступило 132 млрд руб., что на 70% больше, чем планировал Минфин (в законе о бюджете на 2022 г. фигурировала сумма 78,6 млрд руб.). Кроме того, еще 10 млрд руб. поступили с доходов (свыше 5 млн руб.) в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов. После зачисления собранных средств в федеральный бюджет они направляются в фонд «Круг добра», который оказывает помощь детям с редкими заболеваниями.