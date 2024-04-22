На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6
Землетрясение магнитудой 6 произошло на Тайване в 2 км от села Шуфэн в округе Хуалянь, следует из данных Геологической службы США (U.S. Geological Survey).
По данным агентства Reuters, 22 апреля на Тайване произошли более 12 землетрясений, одно из которых затронуло столицу острова Тайбэй.
Ранее 3 апреля недалеко от восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,2. Очаг залегал на глубине 15,5 км, эпицентр находился примерно в 25 км от города Хуалянь.
Тайвань находится вблизи стыка двух тектонических плит и подвержен землетрясениям.