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Производитель чипов TSMC оценил убытки от землетрясения на Тайване в $92,4 млн

Ведомости

Последствия землетрясения на Тайване принесли крупнейшему производителю чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) убытки в размере $92,4 млн. Это следует из отчетности компании.

«По предварительной оценке, связанные с землетрясением убытки составят примерно 3 млрд тайваньских долларов ($92,44 млн) без учета страховых выплат и будут признаны во II квартале 2024 г.», – говорится в отчете.

Чистая прибыль TSMC за I квартал выросла на 8,9% до порядка $6,95 млрд (по курсу на 19 апреля 2024 г.) после $6,38 млрд годом ранее. Показатель превысил оценку LSEG в размере 218,1 млрд новых тайваньских долларов ($6,72 млрд), которая учитывает прогнозы аналитиков, отмечал Reuters.

TSMC является крупнейшим в мире производителем микросхем, крупным поставщиком для Apple и Nvidia.

3 апреля недалеко от восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,2. Очаг залегал на глубине 15,5 км, эпицентр находился примерно в 25 км от города Хуалянь. За ним последовали сотни афтершоков. По данным Тайваньского метеорологического управления, это самое сильное землетрясение на острове как минимум за последние 25 лет. В результате землетрясения на Тайване пострадали более 1000 человек.

СМИ писали, что землетрясение привело к приостановке части операций крупных производителей полупроводников, в том числе TSMC, United Microelectronics Corp. (UMC), Vanguard International Semiconductor (VIS) и др. Nikkei со ссылкой на заявление TSMC писало о повреждениях некоторого оборудования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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