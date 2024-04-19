Производитель чипов TSMC оценил убытки от землетрясения на Тайване в $92,4 млн
Последствия землетрясения на Тайване принесли крупнейшему производителю чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) убытки в размере $92,4 млн. Это следует из отчетности компании.
«По предварительной оценке, связанные с землетрясением убытки составят примерно 3 млрд тайваньских долларов ($92,44 млн) без учета страховых выплат и будут признаны во II квартале 2024 г.», – говорится в отчете.
Чистая прибыль TSMC за I квартал выросла на 8,9% до порядка $6,95 млрд (по курсу на 19 апреля 2024 г.) после $6,38 млрд годом ранее. Показатель превысил оценку LSEG в размере 218,1 млрд новых тайваньских долларов ($6,72 млрд), которая учитывает прогнозы аналитиков, отмечал Reuters.
TSMC является крупнейшим в мире производителем микросхем, крупным поставщиком для Apple и Nvidia.
3 апреля недалеко от восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,2. Очаг залегал на глубине 15,5 км, эпицентр находился примерно в 25 км от города Хуалянь. За ним последовали сотни афтершоков. По данным Тайваньского метеорологического управления, это самое сильное землетрясение на острове как минимум за последние 25 лет. В результате землетрясения на Тайване пострадали более 1000 человек.
СМИ писали, что землетрясение привело к приостановке части операций крупных производителей полупроводников, в том числе TSMC, United Microelectronics Corp. (UMC), Vanguard International Semiconductor (VIS) и др. Nikkei со ссылкой на заявление TSMC писало о повреждениях некоторого оборудования.