Reuters: землетрясение на Тайване нанесет ущерб поставкам чипов в Азии

3 апреля у восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой до 7,7. Оно стало сильнейшим за последние 25 лет. По последним данным, погибли девять человек, более 800 пострадали. Толчки ощущались также на японских островах Окинава и Мияко. По оценкам японских сейсмологов, в регионе еще неделю будет сохраняться опасность аналогичных по силе землетрясений.