Краснов призвал ввести в РФ механизмы урегулирования конфликтов в школах
Стрельба, устроенная ученицей брянской гимназии в 2023 г., продемонстрировала, что в России следует ввести механизмы урегулирования конфликтов в школах, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
«Трагедия в Брянской школе, к сожалению, в очередной раз показала нам на недостаточность мер по предотвращению подобных актов агрессии. <...> Настало время перевести урегулирование конфликтных и проблемных ситуаций в школе в императивную плоскость. Мы готовы подключиться к этой работе», – заявил он, выступая в Совете Федерации с докладом о состоянии законности и правопорядка.
Он добавил, что в 2023 г. Генпрокуратурой были выявлены факты замалчивания педагогами случаев травли учеников и преступлений в отношении них в российских школах.
7 декабря 2023 г. ученица восьмого класса брянской школы открыла стрельбу по своим одноклассникам и совершила самоубийство. В результате два человека погибли и пятеро пострадали. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что в качестве приоритетной версии мотива стрельбы рассматривается конфликт с одноклассниками. По словам собеседника агентства, девочка начала стрелять практически сразу, как вошла в класс.
26 сентября 2022 г. в школе № 88 Ижевска произошла стрельба. Нападавший покончил с собой. Стрелком оказался выпускник этой школы 1988 г. р. Артем Казанцев. Всего в результате произошедшего погибли 18 человек, в том числе 11 детей.
В 2021 г. в России произошло три громких случая вооруженных нападений учащихся на учебные заведения. 11 мая в одной из гимназий Казани 19-летний Ильназ Галявиев – бывший ученик учебного заведения – открыл стрельбу по ученикам и педагогам, в результате чего 9 человек погибли, из них семеро детей. 20 сентября студент первого курса 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего ружья в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате погибли шесть человек, более 40 пострадали. 18 октября в Пермском крае шестиклассник пришел в школу в поселке Сарс с карабином и произвел выстрелы в потолок и дверь.