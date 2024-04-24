Краснов призвал ввести в РФ механизмы урегулирования конфликтов в школах

В 2021 г. в России произошло три громких случая вооруженных нападений учащихся на учебные заведения. 11 мая в одной из гимназий Казани 19-летний Ильназ Галявиев – бывший ученик учебного заведения – открыл стрельбу по ученикам и педагогам, в результате чего 9 человек погибли, из них семеро детей. 20 сентября студент первого курса 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего ружья в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате погибли шесть человек, более 40 пострадали. 18 октября в Пермском крае шестиклассник пришел в школу в поселке Сарс с карабином и произвел выстрелы в потолок и дверь.