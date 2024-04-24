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Краснов призвал ввести в РФ механизмы урегулирования конфликтов в школах

Ведомости

Стрельба, устроенная ученицей брянской гимназии в 2023 г., продемонстрировала, что в России следует ввести механизмы урегулирования конфликтов в школах, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

«Трагедия в Брянской школе, к сожалению, в очередной раз показала нам на недостаточность мер по предотвращению подобных актов агрессии. <...> Настало время перевести урегулирование конфликтных и проблемных ситуаций в школе в императивную плоскость. Мы готовы подключиться к этой работе», – заявил он, выступая в Совете Федерации с докладом о состоянии законности и правопорядка.

Он добавил, что в 2023 г. Генпрокуратурой были выявлены факты замалчивания педагогами случаев травли учеников и преступлений в отношении них в российских школах.

7 декабря 2023 г. ученица восьмого класса брянской школы открыла стрельбу по своим одноклассникам и совершила самоубийство. В результате два человека погибли и пятеро пострадали. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что в качестве приоритетной версии мотива стрельбы рассматривается конфликт с одноклассниками. По словам собеседника агентства, девочка начала стрелять практически сразу, как вошла в класс.

26 сентября 2022 г. в школе № 88 Ижевска произошла стрельба. Нападавший покончил с собой. Стрелком оказался выпускник этой школы 1988 г. р. Артем Казанцев. Всего в результате произошедшего погибли 18 человек, в том числе 11 детей.

В 2021 г. в России произошло три громких случая вооруженных нападений учащихся на учебные заведения. 11 мая в одной из гимназий Казани 19-летний Ильназ Галявиев – бывший ученик учебного заведения – открыл стрельбу по ученикам и педагогам, в результате чего 9 человек погибли, из них семеро детей. 20 сентября студент первого курса 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего ружья в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате погибли шесть человек, более 40 пострадали. 18 октября в Пермском крае шестиклассник пришел в школу в поселке Сарс с карабином и произвел выстрелы в потолок и дверь.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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