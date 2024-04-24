Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Теракт в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. 23 марта ФСБ сообщила о задержании 11 человек, четверо из них непосредственно участвовали в стрельбе.