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Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Ведомости

Московский городской суд признал законным арест Назримада Лутфуллои, фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле». Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме, публику допустили только на оглашение резолютивной части постановления.

Теракт в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. 23 марта ФСБ сообщила о задержании 11 человек, четверо из них непосредственно участвовали в стрельбе. 

29 марта Лутфуллои был арестован до 22 мая включительно. Уроженцу Таджикистана предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Адвокат обвиняемого Маргарита Хорева сообщала, что он частично признал вину.

15 апреля в Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление об аресте фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле» Лутфуллои.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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