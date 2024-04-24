Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Московский городской суд признал законным арест Назримада Лутфуллои, фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле». Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Судебное заседание прошло в закрытом режиме, публику допустили только на оглашение резолютивной части постановления.
Теракт в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. 23 марта ФСБ сообщила о задержании 11 человек, четверо из них непосредственно участвовали в стрельбе.
29 марта Лутфуллои был арестован до 22 мая включительно. Уроженцу Таджикистана предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Адвокат обвиняемого Маргарита Хорева сообщала, что он частично признал вину.
15 апреля в Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление об аресте фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле» Лутфуллои.