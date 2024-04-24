В Госдуму внесли законопроект о штрафах за онлайн-продажу вейпов

Госдума подготовила законопроект «О внесении изменений в статьи 106 и 151 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и статью 16 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции". Проект закона устанавливает запрет на онлайн-распространение информации о продаже табачных и никотинсодержащих изделий. Им также предусматривается разработка механизма мониторинга такой информации в интернете и способов пресечения доступа к ней.