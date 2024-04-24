В Госдуму внесли законопроект о штрафах за онлайн-продажу вейпов
В Госдуму внесли проект федерального закона, который подразумевает введение штрафов за распространение информации об онлайн-продаже табачной и никотинсодержащей продукции и изделий. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.
Госдума подготовила законопроект «О внесении изменений в статьи 106 и 151 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и статью 16 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции". Проект закона устанавливает запрет на онлайн-распространение информации о продаже табачных и никотинсодержащих изделий. Им также предусматривается разработка механизма мониторинга такой информации в интернете и способов пресечения доступа к ней.
За распространение информации о продукции предлагается установить штраф для граждан в размере от 3000 до 5000 руб., для должностных лиц – от 20 000 до 40 000 руб., для юридических лиц – от 100 000 до 300 000 руб.
Госдума объясняет необходимость подготовки такого законопроекта тем, что на практике запрет розничной онлайн-торговли табачной и никотинсодержащей продукцией не соблюдается. Она отмечает, что во время акции «Вейп-контроль онлайн», которая была проведена по инициативе активистов Москвы, был выявлен 471 потенциально опасный интернет-ресурс, где можно закупить данную продукцию. При этом непосредственную продажу обеспечивают свыше 70% ресурсов, а 30% популяризирует никотинсодержащие товары.
Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 г.
Ранее Минздрав не поддержал запрет продажи никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей для электронных сигарет и вейпов. Он обосновал свою позицию тем, что четкие критерии запрета продажи данного товара отсутствуют, это создаст неоднозначное толкование закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Кроме того, принятие закона приведет к выпадению свыше 12 млрд руб. доходов федерального бюджета от уплаты акцизов на никотинсодержащие жидкости ежегодно. Введение запрета также приведет к росту нелегального оборота жидкостей для вейпов, отмечал Минздрав.
Минздрав отмечает, что по итогам 2023 г. в России розничные продажи сигарет и папирос сократились до 1000 штук на душу населения. В 2022 г. этот показатель составлял 1460 штук.