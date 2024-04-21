Минздрав: розничные продажи сигарет сократились до 1000 штук на душу населения
В России по итогам 2023 г. розничные продажи сигарет и папирос сократились до 1000 штук на душу населения. Об сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Минздрава РФ.
Отмечается, что в 2022 г. этот показатель составлял 1460 штук.
Показатель потребления алкоголя в 2023 г. составлял 8,4 л этанола на душу населения, тогда как в 2018 г. он был равен 9,4 л.
По данным Минздрава, по итогам 2023 г. доля людей, ведущих здоровый образ жизни, увеличилась с 7,2 до 9,1 на 100 000 населения.
Доля употребляющих табак взрослых россиян за пять лет снизилась с 24,2 до 18,7% в 2023 г., писали «Ведомости». В 2022 г. этот показатель составлял 19,2% взрослого населения.
Главным результатом деятельности системы здравоохранения в 2023 г. является рост ожидаемой продолжительности жизни, считает первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко. По итогам 2023 г. этот показатель составил 73,4 года, что на 0,7 года превышает аналогичное значение 2022 г. и выше доковидного уровня – 73,3 года. Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова заявила, что основной целью является достижение к 2030 г. продолжительности жизни не менее 78 лет.