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Минздрав: розничные продажи сигарет сократились до 1000 штук на душу населения

Ведомости

В России по итогам 2023 г. розничные продажи сигарет и папирос сократились до 1000 штук на душу населения. Об сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Минздрава РФ.

Отмечается, что в 2022 г. этот показатель составлял 1460 штук.

Показатель потребления алкоголя в 2023 г. составлял 8,4 л этанола на душу населения, тогда как в 2018 г. он был равен 9,4 л.

По данным Минздрава, по итогам 2023 г. доля людей, ведущих здоровый образ жизни, увеличилась с 7,2  до 9,1 на 100 000 населения.

Доля употребляющих табак взрослых россиян за пять лет снизилась с 24,2 до 18,7% в 2023 г., писали «Ведомости». В 2022 г. этот показатель составлял 19,2% взрослого населения.

Главным результатом деятельности системы здравоохранения в 2023 г. является рост ожидаемой продолжительности жизни, считает первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко. По итогам 2023 г. этот показатель составил 73,4 года, что на 0,7 года превышает аналогичное значение 2022 г. и выше доковидного уровня – 73,3 года. Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова заявила, что основной целью является достижение к 2030 г. продолжительности жизни не менее 78 лет. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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