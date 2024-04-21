Минздрав: розничные продажи сигарет сократились до 1000 штук на душу населения

Главным результатом деятельности системы здравоохранения в 2023 г. является рост ожидаемой продолжительности жизни, считает первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко. По итогам 2023 г. этот показатель составил 73,4 года, что на 0,7 года превышает аналогичное значение 2022 г. и выше доковидного уровня – 73,3 года. Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова заявила, что основной целью является достижение к 2030 г. продолжительности жизни не менее 78 лет.