Экс-совладелец сети Spar получил шесть лет колонии

По версии следствия, в 2018 г. представители ТД «Интерторг», предоставив в банк заведомо ложные сведения, заключили кредитные договоры без намерения выполнять свои обязательства. Сбербанк им перечислил заем в размере не менее 8 млрд руб. После этого, пришли к выводу следователи, фигуранты распорядились суммой по собственному усмотрению.