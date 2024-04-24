Экс-совладелец сети Spar получил шесть лет колонии
Головинский суд Москвы назначил от четырех до шести лет колонии экс-совладельцу и двум топ-менеджерам компании «Интерторг», которая управляет сетью магазинов Spar в России. Они признаны виновными в хищении более 8,5 млрд руб. у Сбербанка. Об этом сообщила пресс-служба суда.
«Приговором Головинского суда Игорю Защеринскому назначено 4 года колонии, Марианне Левинтовой – 5 лет, Аллахверди Абдуллаеву – 6 лет. Гражданский иск ООО "СБК Гранд" удовлетворен, с фигурантов солидарно взыскано 800 млн руб.», – говорится в сообщении.
Судебный процесс в Головинском суде по существу начался в декабре 2022 г. На скамье подсудимых кроме экс-совладельца Абдуллаева оказались топ-менеджеры Игорь Защеринский и Марианна Левинтова.
О задержании фигурантов стало известно в марте 2021 г. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что сотрудниками следственного департамента ведомства совместно с Управлением «К» Службы экономической безопасности ФСБ была пресечена деятельность организованной группы, предположительно причастной к хищению активов Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк». Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст 159.1 УК).
По версии следствия, в 2018 г. представители ТД «Интерторг», предоставив в банк заведомо ложные сведения, заключили кредитные договоры без намерения выполнять свои обязательства. Сбербанк им перечислил заем в размере не менее 8 млрд руб. После этого, пришли к выводу следователи, фигуранты распорядились суммой по собственному усмотрению.