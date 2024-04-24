/ Общество

Экс-совладелец сети Spar получил шесть лет колонии

Ведомости

Головинский суд Москвы назначил от четырех до шести лет колонии экс-совладельцу и двум топ-менеджерам компании «Интерторг», которая управляет сетью магазинов Spar в России. Они признаны виновными в хищении более 8,5 млрд руб. у Сбербанка. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Приговором Головинского суда Игорю Защеринскому назначено 4 года колонии, Марианне Левинтовой – 5 лет, Аллахверди Абдуллаеву – 6 лет. Гражданский иск ООО "СБК Гранд" удовлетворен, с фигурантов солидарно взыскано 800 млн руб.», – говорится в сообщении.

Судебный процесс в Головинском суде по существу начался в декабре 2022 г. На скамье подсудимых кроме экс-совладельца Абдуллаева оказались топ-менеджеры Игорь Защеринский и Марианна Левинтова. 

О задержании фигурантов стало известно в марте 2021 г. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что сотрудниками следственного департамента ведомства совместно с Управлением «К» Службы экономической безопасности ФСБ была пресечена деятельность организованной группы, предположительно причастной к хищению активов Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк». Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст 159.1 УК).

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Максим Стулов / Ведомости

По версии следствия, в 2018 г. представители ТД «Интерторг», предоставив в банк заведомо ложные сведения, заключили кредитные договоры без намерения выполнять свои обязательства. Сбербанк им перечислил заем в размере не менее 8 млрд руб. После этого, пришли к выводу следователи, фигуранты распорядились суммой по собственному усмотрению.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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