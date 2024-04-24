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Путин отметил низкий процент обработанных заявок от пострадавших из-за паводков

Ведомости

В пострадавших от паводков регионах фиксируется низкий процент обработанных заявлений от граждан, которые хотят получить от властей материальную помощь. На это президент России Владимир Путин обратил внимание во время совещания по вопросам ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. 

Глава МЧС России Александр Куренков доложил, что в Оренбургской области материальную помощь получили 46 000 человек – более 1 млрд руб. В Курганской области выплаты направили 1500 гражданам, при этом всего было подано 15 000 заявлений. В Тюменской области обработано 320 заявлений. 

Путин указал, что в Оренбургской области помощь получили 46 000 человек, при этом власти приняли 400 000 заявлений от пострадавших граждан – это чуть больше 10%.

«И во всех других субъектах то же самое в процентном соотношении. Чего так мало-то?» – спросил президент.

Губернатор региона Денис Паслер объяснил, что заявки подают «абсолютно все» жители, в том числе и те, кто не попал в зону подтопления. Путин попросил разобраться в этой ситуации и наладить работу, «чтобы людям было понятно, кто на что имеет право».

Глава государства также поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим. Он заявил, что необходимо изучить стоимость капитального ремонта жилья и размер компенсации пострадавшим и изменить эти нормы. Путин потребовал не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости в зоне паводков.

Весной 2024 г. паводок накрыл 39 регионов России. Но самая сложная ситуация сложилась в Курганской и Самарской областях, а Оренбургская область переживает крупнейшее за 100 лет наводнение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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