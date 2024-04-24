Путин отметил низкий процент обработанных заявок от пострадавших из-за паводков
В пострадавших от паводков регионах фиксируется низкий процент обработанных заявлений от граждан, которые хотят получить от властей материальную помощь. На это президент России Владимир Путин обратил внимание во время совещания по вопросам ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.
Глава МЧС России Александр Куренков доложил, что в Оренбургской области материальную помощь получили 46 000 человек – более 1 млрд руб. В Курганской области выплаты направили 1500 гражданам, при этом всего было подано 15 000 заявлений. В Тюменской области обработано 320 заявлений.
Путин указал, что в Оренбургской области помощь получили 46 000 человек, при этом власти приняли 400 000 заявлений от пострадавших граждан – это чуть больше 10%.
«И во всех других субъектах то же самое в процентном соотношении. Чего так мало-то?» – спросил президент.
Губернатор региона Денис Паслер объяснил, что заявки подают «абсолютно все» жители, в том числе и те, кто не попал в зону подтопления. Путин попросил разобраться в этой ситуации и наладить работу, «чтобы людям было понятно, кто на что имеет право».
Глава государства также поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим. Он заявил, что необходимо изучить стоимость капитального ремонта жилья и размер компенсации пострадавшим и изменить эти нормы. Путин потребовал не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости в зоне паводков.
Весной 2024 г. паводок накрыл 39 регионов России. Но самая сложная ситуация сложилась в Курганской и Самарской областях, а Оренбургская область переживает крупнейшее за 100 лет наводнение.