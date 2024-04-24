Путин отметил низкий процент обработанных заявок от пострадавших из-за паводков

Губернатор региона Денис Паслер объяснил, что заявки подают «абсолютно все» жители, в том числе и те, кто не попал в зону подтопления. Путин попросил разобраться в этой ситуации и наладить работу, «чтобы людям было понятно, кто на что имеет право».