«РИА Новости»: силовики проверяют законность контракта Блиновского с Минобороны
Силовики выясняют, на каких основаниях муж блогера Елены Блиновской Алексей подписал контракт с Минобороны России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«Устанавливается, насколько законно Алексей Блиновский заключил контракт с Минобороны», – сказали агентству.
Сейчас следствие изучает, на каких основаниях мужчина подписал контракт, также выясняется, уведомил ли он ведомство о своем статусе обвиняемого.
Алексей Блиновского вместе с женой Еленой обвиняют в неуплате налогов и легализации средств. 13 апреля ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что муж блогера в ближайшее время окажется в зоне проведения спецоперации на Украине. Он решил заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. Telegram-канал Shot писал, что поехать в зону боевых действий Блиновский решил в попытке избежать потери своего последнего бизнеса. Позднее мужчина заявил, что с ним пытаются разорвать контракт о военной службе, и попросил помощи у главы СК Александра Бастрыкина.
Блиновскую задержали в конце апреля 2023 г. при попытке выехать в Белоруссию. СК России предъявил ей обвинения по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег в особо крупном размере). 22 января 2024 г. Блиновскую поместили в СИЗО № 6 «Печатники» в Москве. 24 апреля суд продлил ее арест до 26 июля.
22 марта следствие расширило обвинение паре, увеличив в окончательной редакции размер легализованных средств и имущества, приобретенных преступным путем, с 43 млн до более 700 млн руб. Супругам вменяется неуплата более 900 млн руб. налогов. «Королева марафонов» также обвиняется в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей (ст. 187 УК РФ). Алексею предъявили обвинение в окончательной редакции 21 марта, он не признал вину.