«РИА Новости»: силовики проверяют законность контракта Блиновского с Минобороны

Алексей Блиновского вместе с женой Еленой обвиняют в неуплате налогов и легализации средств. 13 апреля ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что муж блогера в ближайшее время окажется в зоне проведения спецоперации на Украине. Он решил заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. Telegram-канал Shot писал, что поехать в зону боевых действий Блиновский решил в попытке избежать потери своего последнего бизнеса. Позднее мужчина заявил, что с ним пытаются разорвать контракт о военной службе, и попросил помощи у главы СК Александра Бастрыкина.