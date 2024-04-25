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Минздрав исключил антибиотики из стандарта лечения ОРВИ

Ведомости

Министерство здравоохранения России утвердило новый стандарт медицинской помощи при лечении острых респираторных вирусных инфекций. Соответствующий приказ опубликован на сайте правовой информации.

Из списка убрали антибиотики, но добавили другие препараты, в том числе кагоцел. Также расширился список врачей, которые могут проводить диагностику ОРВИ: в него добавили акушера-гинеколога, гематолога и пульмонолога. В перечень инструментальных методов лечения добавили пульсоксиметрию.

В феврале «Ведомости» писали, что россияне в 2023 г. потратили 246 млрд руб. на лабораторную диагностику. Эта сумма на 121% выше доковидного показателя 2019 г., когда оборот рынка лабораторной диагностики составил 111,3 млрд руб. Сегмент впервые начал сокращаться в 2023 г., показав спад на 5,5% к уровню 2022 г. когда объем рынка составил 260,3 млрд руб.

Падение отмечалось и в сегменте противовирусных препаратов. За 11 месяцев 2023 г. жители России приобрели 79 млн упаковок этих лекарств на 39 млрд руб. Это был самый низкий показатель за последние три года: с января по ноябрь 2022 г. было реализовано 93,5 млн упаковок на 47,7 млрд руб., а в аналогичные периоды 2021 и 2020 гг. – 93 млн и 102 млн упаковок на 45 млрд и 43 млрд руб. соответственно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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