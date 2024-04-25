Минздрав исключил антибиотики из стандарта лечения ОРВИ

Падение отмечалось и в сегменте противовирусных препаратов. За 11 месяцев 2023 г. жители России приобрели 79 млн упаковок этих лекарств на 39 млрд руб. Это был самый низкий показатель за последние три года: с января по ноябрь 2022 г. было реализовано 93,5 млн упаковок на 47,7 млрд руб., а в аналогичные периоды 2021 и 2020 гг. – 93 млн и 102 млн упаковок на 45 млрд и 43 млрд руб. соответственно.