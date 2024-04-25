Минздрав исключил антибиотики из стандарта лечения ОРВИ
Министерство здравоохранения России утвердило новый стандарт медицинской помощи при лечении острых респираторных вирусных инфекций. Соответствующий приказ опубликован на сайте правовой информации.
Из списка убрали антибиотики, но добавили другие препараты, в том числе кагоцел. Также расширился список врачей, которые могут проводить диагностику ОРВИ: в него добавили акушера-гинеколога, гематолога и пульмонолога. В перечень инструментальных методов лечения добавили пульсоксиметрию.
В феврале «Ведомости» писали, что россияне в 2023 г. потратили 246 млрд руб. на лабораторную диагностику. Эта сумма на 121% выше доковидного показателя 2019 г., когда оборот рынка лабораторной диагностики составил 111,3 млрд руб. Сегмент впервые начал сокращаться в 2023 г., показав спад на 5,5% к уровню 2022 г. когда объем рынка составил 260,3 млрд руб.
Падение отмечалось и в сегменте противовирусных препаратов. За 11 месяцев 2023 г. жители России приобрели 79 млн упаковок этих лекарств на 39 млрд руб. Это был самый низкий показатель за последние три года: с января по ноябрь 2022 г. было реализовано 93,5 млн упаковок на 47,7 млрд руб., а в аналогичные периоды 2021 и 2020 гг. – 93 млн и 102 млн упаковок на 45 млрд и 43 млрд руб. соответственно.