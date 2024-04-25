В МВД предупредили об активизации мошенников в преддверии майских праздников

В МВД предупредили об активизации мошенников в преддверии майских праздниковТакже ведомство подготовило рекомендации для обхода уловок преступников
Перед майскими праздниками мошенники начали активнее рассылать фишинговые электронные письма от имени крупных российских продавцов бытовой техники с призывом о покупках по «горячей акции». Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Электронные сообщения оформляются в строгом корпоративном стиле знакомых многим россиянам ритейлеров. В письме есть кнопка «использовать промокод», нажав на которую потенциальная жертва мошенников попадает на поддельный сайт якобы одного из крупных продавцов бытовой техники.
«Эту веб-страницу будет достаточно сложно отличить от оригинального ресурса из-за того, что мошенники применяют технику тайпосквоттинга (домены фейковых сайтов схожи с оригиналами)», – пояснили в управлении.
В МВД рекомендуют внимательно проверять электронную почту и насторожиться при наличии следующих деталей. Во-первых, мошенники завлекают жертв броскими темами, например, обещая крупные суммы денег или товар по низкой цене. Также они пытаются ввести читателя в состояние паники, чтобы тот потерял бдительность. Делается это при помощи обилия восклицательных знаков и фраз вроде «срочно!» или «у вас осталось всего три часа».
Кроме того, в МВД советуют обращать внимание на странный адрес отправителя и ссылки в письме, похожие на настоящие (например, поддельный сайт sumsung.com вместо настоящего samsung.com), а также ошибки в тексте.
«Иногда злоумышленники специально пишут слова с ошибками, например «розыгрышь призов», или меняют часть букв на похожие латинские. Так они пытаются обойти спам-фильтры», – пояснили в управлении.
По данным МВД России, за последние пять лет преступность с использованием информационно-телекоммуникационных технологий выросла в три раза – до 522 000 деяний в 2022 г. Причем 71% из них занимают дистанционные хищения. И тенденция продолжает сохраняться в этом году. Так, за январь – февраль число преступлений, совершенных с использованием ИТ-технологий, увеличилось на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.
На этом фоне МВД для роста раскрываемости таких преступлений предложило обязать банки и операторов связи отвечать на запросы следователей не позднее трех рабочих дней. Как пояснили в министерстве, сейчас время ответа может длиться больше месяца, что не позволяет оперативно провести расследование и пресечь действия мошенников. Также ведомство предлагает разрешить следователям получать данные о телефонных разговорах до решения суда в течение 10 суток и приостанавливать операции по переводу денег на 10 суток, если есть основания полагать, что средства использовались в преступной деятельности. Сейчас этот проект закона МВД России проходит стадию общественного обсуждения.