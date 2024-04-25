В МВД предупредили об активизации мошенников в преддверии майских праздников

На этом фоне МВД для роста раскрываемости таких преступлений предложило обязать банки и операторов связи отвечать на запросы следователей не позднее трех рабочих дней. Как пояснили в министерстве, сейчас время ответа может длиться больше месяца, что не позволяет оперативно провести расследование и пресечь действия мошенников. Также ведомство предлагает разрешить следователям получать данные о телефонных разговорах до решения суда в течение 10 суток и приостанавливать операции по переводу денег на 10 суток, если есть основания полагать, что средства использовались в преступной деятельности. Сейчас этот проект закона МВД России проходит стадию общественного обсуждения.