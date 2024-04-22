МВД предложило меры для роста раскрываемости преступлений с использованием IT

В пояснительной записке сказано, что за последние пять лет преступность с использованием информационно-телекоммуникационных технологий выросла в три раза – до 522 000 деяний в 2022 г. Причем 71% из них занимают дистанционные хищения. В то же время, отмечает МВД, расследование таких преступлений тормозит длительный процесс получения информации от операторов ‎по переводу денежных средств и операторов связи. В качестве примера приводится случай, когда ответ от АО «Газпромбанк» пришел следователю спустя два месяца.