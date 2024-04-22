/ Общество

МВД предложило меры для роста раскрываемости преступлений с использованием IT

Проект закона подготовлен по поручению правительства России
Екатерина Щербинина
Евгений Разумный / Ведомости

МВД России предлагает обязать банки и операторов связи отвечать на запросы следователей не позднее трех рабочих дней, поскольку сейчас время ответа может длиться больше месяца, что не позволяет оперативно раскрывать преступления. Соответствующий проект закона опубликован ведомством на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ подготовлен по поручению правительства России. Изменения предлагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

В пояснительной записке сказано, что за последние пять лет преступность с использованием информационно-телекоммуникационных технологий выросла в три раза – до 522 000 деяний в 2022 г. Причем 71% из них занимают дистанционные хищения. В то же время, отмечает МВД, расследование таких преступлений тормозит длительный процесс получения информации от операторов ‎по переводу денежных средств и операторов связи. В качестве примера приводится случай, когда ответ от АО «Газпромбанк» пришел следователю спустя два месяца.

В связи с этим предлагается дополнить ст. 21 УПК РФ положением, которое обяжет операторов предоставлять правоохранителям информацию не позднее трех рабочих дней с момента запроса или в указанный в нем срок. При этом срок сокращается до 24 часов, если операторы могут обработать запрос, направленный в форме электронного документа, посредством автоматизированных информационных систем.

Также законопроект предлагает разрешить следователям получать данные о телефонных разговорах до решения суда в течение 10 суток и приостанавливать операции по переводу денег на 10 суток, если есть основания полагать, что средства использовались в преступной деятельности.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на статистику МВД России писали, что за январь – февраль число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, увеличилось на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Раскрываемость тяжких и особо тяжких деяний этой категории составляет 42,3%, уточнили в ведомстве.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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