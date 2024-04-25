Следствие попросило арестовать бывшего зампреда правительства Стригункову

24 апреля ТАСС сообщил, что Стригункова задержана в Москве. По информации Telegram-канала Mash, ее подозревают в получении взятки в 150 млн руб. Канал уточняет, что информацию об этом передал правоохранителям тот, кто «предлагал деньги за ее «услуги». По данным «Коммерсанта», следователи узнали о предполагаемой коррупции чиновницы от Александра Захарова – бывшего замминистра здравоохранения Московской области (прежде ведомство возглавляла Стригункова). Он был арестован Тверским райсудом столицы также по обвинению во взяточничестве.