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Следствие попросило арестовать бывшего зампреда правительства Стригункову

Ведомости

Следствие просит арестовать бывшего первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь Тверского суда Москвы Мария Освальдо.

По ее словам, Стригункова обвиняется в получении взятки.

Судебное заседание по избранию меры пресечения начнется в ближайшее время. 

24 апреля ТАСС сообщил, что Стригункова задержана в Москве. По информации Telegram-канала Mash, ее подозревают в получении взятки в 150 млн руб. Канал уточняет, что информацию об этом передал правоохранителям тот, кто «предлагал деньги за ее «услуги». По данным «Коммерсанта», следователи узнали о предполагаемой коррупции чиновницы от Александра Захарова – бывшего замминистра здравоохранения Московской области (прежде ведомство возглавляла Стригункова). Он был арестован Тверским райсудом столицы также по обвинению во взяточничестве.

По данным «РИА Новости», предварительно, Стригункова получала взятки за контракты по ремонту больниц в регионе. Она курировала блок здравоохранения. Как сообщал «Коммерсантъ», чиновница уволилась из правительства Подмосковья в марте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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