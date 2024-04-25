Путин поручил сократить время пути от Москвы до курортов Черноморья до 16 часов
Президент России Владимир Путин поручил сократить время пути пассажирских поездов от Москвы до курортов Черноморского побережья до 16 часов, следует из поручения, опубликованного на сайте Кремля.
«Рассмотреть вопрос о сокращении времени нахождения пассажирского железнодорожного транспорта в пути следования от г. Москвы до курортов Черноморского побережья России до 16 часов», – говорится в документе.
8 апреля президент поручил к 1 июля принять все решения по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Путин дал старт строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург 14 марта. Новая магистраль позволит сократить минимальное время в пути до 2 часов 15 минут.
Поезда изготовит предприятие «Уральские локомотивы». Стоимость работ оценивается в 12 млрд руб., а готовые к использованию составы планируют поставить до конца марта 2028 г.