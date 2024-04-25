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Путин поручил сократить время пути от Москвы до курортов Черноморья до 16 часов

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил сократить время пути пассажирских поездов от Москвы до курортов Черноморского побережья до 16 часов, следует из поручения, опубликованного на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о сокращении времени нахождения пассажирского железнодорожного транспорта в пути следования от г. Москвы до курортов Черноморского побережья России до 16 часов», – говорится в документе.

8 апреля президент поручил к 1 июля принять все решения по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Путин дал старт строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург 14 марта. Новая магистраль позволит сократить минимальное время в пути до 2 часов 15 минут.

15 апреля в РЖД сообщили о заключении договора об изготовлении, сертификации и поставке первых двух высокоскоростных электропоездов для ВСМ. Максимальная скорость электропоезда составит 400 км/ч, а скорость в эксплуатации – 360 км/ч. 

Поезда изготовит предприятие «Уральские локомотивы». Стоимость работ оценивается в 12 млрд руб., а готовые к использованию составы планируют поставить до конца марта 2028 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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