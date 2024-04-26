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Мурашко заявил, что мужчины в России в среднем живут на 10 лет меньше женщин

Ведомости

Мужчины в среднем живут на 10 лет меньше женщин в связи с злоупотреблением курением и алкоголем, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в приветствии к участникам 20-го конгресса «Мужское здоровье».

«Мужчины в России, к сожалению, живут в среднем на 10 лет меньше женщин, что связано с высокой заболеваемостью, распространенностью факторов риска, таких как злоупотребление алкоголем и курение, а также меньшей приверженности заботе о своем здоровье», – сказал он (цитата по ТАСС).

Проблемы бесплодия в браке на 50% связаны с мужскими факторами – это отражается и на демографической ситуации в стране, отметил министр. Мурашко сообщил, что в программу государственных гарантий включены мероприятия по скринингу мужского и женского здоровья в рамках диспансеризации для отдельных возрастных групп. 

Мера, по его словам, позволит раньше выявлять заболевания и лечить их, сохраняя тем самым репродуктивную функцию.

3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме заявил, что в 2023 г. продолжительность жизни в России достигла почти 73,5 года. Мурашко до этого говорил, что показатель ожидаемой продолжительности жизни составил 73,46 года в 2023 г., что стало историческим максимумом. 

Осенью 2023 г. Мурашко отмечал, что в России было преодолено и восполнено значительное снижение продолжительности жизни за время пандемии. Согласно планам и целям Минздрава, к 2030 г. продолжительность жизни в России должна увеличиться до 78 лет.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что для повышения продолжительности жизни стоит уделять внимание профилактике и лечению заболеваний.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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