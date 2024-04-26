Мурашко заявил, что мужчины в России в среднем живут на 10 лет меньше женщин
Мужчины в среднем живут на 10 лет меньше женщин в связи с злоупотреблением курением и алкоголем, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в приветствии к участникам 20-го конгресса «Мужское здоровье».
«Мужчины в России, к сожалению, живут в среднем на 10 лет меньше женщин, что связано с высокой заболеваемостью, распространенностью факторов риска, таких как злоупотребление алкоголем и курение, а также меньшей приверженности заботе о своем здоровье», – сказал он (цитата по ТАСС).
Проблемы бесплодия в браке на 50% связаны с мужскими факторами – это отражается и на демографической ситуации в стране, отметил министр. Мурашко сообщил, что в программу государственных гарантий включены мероприятия по скринингу мужского и женского здоровья в рамках диспансеризации для отдельных возрастных групп.
Мера, по его словам, позволит раньше выявлять заболевания и лечить их, сохраняя тем самым репродуктивную функцию.
3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме заявил, что в 2023 г. продолжительность жизни в России достигла почти 73,5 года. Мурашко до этого говорил, что показатель ожидаемой продолжительности жизни составил 73,46 года в 2023 г., что стало историческим максимумом.
Осенью 2023 г. Мурашко отмечал, что в России было преодолено и восполнено значительное снижение продолжительности жизни за время пандемии. Согласно планам и целям Минздрава, к 2030 г. продолжительность жизни в России должна увеличиться до 78 лет.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что для повышения продолжительности жизни стоит уделять внимание профилактике и лечению заболеваний.