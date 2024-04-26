Мурашко заявил, что мужчины в России в среднем живут на 10 лет меньше женщин

«Мужчины в России, к сожалению, живут в среднем на 10 лет меньше женщин, что связано с высокой заболеваемостью, распространенностью факторов риска, таких как злоупотребление алкоголем и курение, а также меньшей приверженности заботе о своем здоровье», – сказал он (цитата по ТАСС).