Кабмин внес законопроект о праве судебных приставов применять оружие
Кабмин России внес в Госдуму законопроект, дающий право сотрудникам органов принудительного исполнения в ряде случаев применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие. Соответствующий законопроект размещен в думской базе.
Данные поправки предлагается внести в закон «Об органах принудительного исполнения РФ». Их 15 апреля поддержал Минюст России. В настоящее время по законодательству применять физическую силу могут только судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов.
«Сотрудник органов принудительного исполнения не имеет права применять огнестрельное оружие при значительном скоплении граждан, если в результате его применения могут пострадать случайные лица. Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия не должно создавать угрозу жизни и здоровью случайных лиц», – указано в дкументе.
В нем также регламентируется, что сотрудники органов принудительного исполнения должны проходить специальную подготовку и проверку на пригодность к применению физической силы и огнестрельного оружия. Кроме того, согласно законопроекту, судебный пристав обязан по «возможности сохранить без изменения место преступления», если в результате применения им физической силы гражданину было причинено ранение либо наступила его смерть.
Вместе с тем проект устанавливает, что превышение полномочий сотрудником органов принудительного исполнения при применении физической силы или огнестрельного оружия влечет за собой правовую ответственность.
Законопроектом предусматривается обязанность уведомления прокурора сотрудником в течение 24 часов в случае причинения смерти или ранения гражданину. Кроме того, в течение суток должен быть осведомлен о данном факте родственник или близкий человек пострадавшего или погибшего в результате применения приставом физической силы.
26 декабря 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении предельной штатной численности Федеральной службы судебных приставов (ФССП) почти на 4400 должностей. Почти 4000 из них приходятся на должности судебных приставов.