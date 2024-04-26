Кабмин внес законопроект о праве судебных приставов применять оружие

В нем также регламентируется, что сотрудники органов принудительного исполнения должны проходить специальную подготовку и проверку на пригодность к применению физической силы и огнестрельного оружия. Кроме того, согласно законопроекту, судебный пристав обязан по «возможности сохранить без изменения место преступления», если в результате применения им физической силы гражданину было причинено ранение либо наступила его смерть.