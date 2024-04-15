Кабмин поддержал законопроект о праве приставов использовать оружие

Поправки, по информации агентства, планируется внести в закон «Об органах принудительного исполнения РФ». Все судебные приставы будут обязаны проходить спецподготовку и периодическую (не реже раза в год) проверку на пригодность к использованию физической силы, спецсредств и оружия.