Кабмин поддержал законопроект о праве приставов использовать оружие
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минюста о праве всех сотрудников органов принудительного исполнения РФ применять в ряде случаев физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие. Об этом рассказал источник, знакомый с обсуждениями.
Поправки, по информации агентства, планируется внести в закон «Об органах принудительного исполнения РФ». Все судебные приставы будут обязаны проходить спецподготовку и периодическую (не реже раза в год) проверку на пригодность к использованию физической силы, спецсредств и оружия.
Сейчас приставы могут применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие только для обеспечения порядка деятельности судов. Такие приставы должны проходить спецподготовку, военно-врачебную экспертизу и периодическую проверку.
26 декабря 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении предельной штатной численности Федеральной службы судебных приставов (ФССП) почти на 4400 должностей. Почти 4000 из них приходятся на должности судебных приставов.