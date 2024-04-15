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Кабмин поддержал законопроект о праве приставов использовать оружие

Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минюста о праве всех сотрудников органов принудительного исполнения РФ применять в ряде случаев физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие. Об этом рассказал источник, знакомый с обсуждениями.

Поправки, по информации агентства, планируется внести в закон «Об органах принудительного исполнения РФ». Все судебные приставы будут обязаны проходить спецподготовку и периодическую (не реже раза в год) проверку на пригодность к использованию физической силы, спецсредств и оружия.

Сейчас приставы могут применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие только для обеспечения порядка деятельности судов. Такие приставы должны проходить спецподготовку, военно-врачебную экспертизу и периодическую проверку.

26 декабря 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении предельной штатной численности Федеральной службы судебных приставов (ФССП) почти на 4400 должностей. Почти 4000 из них приходятся на должности судебных приставов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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