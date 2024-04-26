Росфинмониторинг внес в реестр экстремистских движение «Я/мы Сергей Фургал»

12 февраля 2023 г. Люберецкий городской суд признал экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала виновным по делу об организации убийств бизнесменов и покушения. Следствием и судом было установлено, что в 2004–2005 гг. Фургал, который на тот момент занимался бизнесом по сбору и перепродаже металлолома в Хабаровске, организовал преступную группу. Члены банды убили бизнесмена Евгения Зорю и бывшего делового партнера Фургала Олега Булатова. По данным следствия, участники группы покушались на убийство предпринимателя Александра Смольского.