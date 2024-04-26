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Росфинмониторинг внес в реестр экстремистских движение «Я/мы Сергей Фургал»

Ведомости

Росфинмониторинг включил межрегиональное общественное движение «Я/мы Сергей Фургал» в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом появилась в соответствующей базе на сайте ведомства. В феврале Хабаровский краевой суд также признал указанное движение экстремистским и запретил его деятельность в России.

12 февраля 2023 г. Люберецкий городской суд признал экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала виновным по делу об организации убийств бизнесменов и покушения. Следствием и судом было установлено, что в 2004–2005 гг. Фургал, который на тот момент занимался бизнесом по сбору и перепродаже металлолома в Хабаровске, организовал преступную группу. Члены банды убили бизнесмена Евгения Зорю и бывшего делового партнера Фургала Олега Булатова. По данным следствия, участники группы покушались на убийство предпринимателя Александра Смольского.

В ноябре 2023 г. Московский областной суд признал законным приговор бывшему губернатору. Он получил наказание в виде 22 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по делу об организации убийств бизнесменов и покушения. Срок стал самым большим их тех, что получали бывшие главы регионов, ставшие фигурантами уголовных дел.

В начале февраля этого года прокуратура Хабаровского края потребовала признать экстремистским движение «Я/Мы Сергей Фургал» и запретить его деятельность в России. По данным ведомства, движение осуществляло экстремистскую деятельность «под прикрытием идей защиты и поддержки бывшего губернатора региона». Целями организации было создание условий для изменения основ конституционного строя РФ и госпереворот, утверждает прокуратура. Краевой суд иск удовлетворил.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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