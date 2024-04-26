Росфинмониторинг внес в реестр экстремистских движение «Я/мы Сергей Фургал»
Росфинмониторинг включил межрегиональное общественное движение «Я/мы Сергей Фургал» в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом появилась в соответствующей базе на сайте ведомства. В феврале Хабаровский краевой суд также признал указанное движение экстремистским и запретил его деятельность в России.
12 февраля 2023 г. Люберецкий городской суд признал экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала виновным по делу об организации убийств бизнесменов и покушения. Следствием и судом было установлено, что в 2004–2005 гг. Фургал, который на тот момент занимался бизнесом по сбору и перепродаже металлолома в Хабаровске, организовал преступную группу. Члены банды убили бизнесмена Евгения Зорю и бывшего делового партнера Фургала Олега Булатова. По данным следствия, участники группы покушались на убийство предпринимателя Александра Смольского.
В ноябре 2023 г. Московский областной суд признал законным приговор бывшему губернатору. Он получил наказание в виде 22 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по делу об организации убийств бизнесменов и покушения. Срок стал самым большим их тех, что получали бывшие главы регионов, ставшие фигурантами уголовных дел.
В начале февраля этого года прокуратура Хабаровского края потребовала признать экстремистским движение «Я/Мы Сергей Фургал» и запретить его деятельность в России. По данным ведомства, движение осуществляло экстремистскую деятельность «под прикрытием идей защиты и поддержки бывшего губернатора региона». Целями организации было создание условий для изменения основ конституционного строя РФ и госпереворот, утверждает прокуратура. Краевой суд иск удовлетворил.