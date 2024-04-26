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В генштабе ВСУ прошли обыски по делу о хищениях

Ведомости

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в генштабе ВСУ по делу о растрате при создании системы управления войсками «Колокол-АС». Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

Автоматизированная система управления войсками «Колокол-АС» была принята на вооружение в 2022 г. На разработку этой системы ушло 4 года и 600 млн гривен – это более $16,4 млн. Комплекс несовместим с подобными системами стран НАТО, он также не может обеспечивать эффективную работу во время боевых действий. НАБУ проводит расследование с 2022 г.

26 апреля Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения министру аграрной политики Николаю Сольскому в виде содержания под стражей с альтернативой выйти под залог 75 млн гривен ($1,9 млн). Ранее национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило министра в том, что в 2017-2021 гг. он незаконно завладел государственной землей в Сумской области на 291 млн гривен ($7,3 млн) и пытался завладеть землей еще на 190 млн гривен ($4,8 млн). Сообщается, что министр арестован до 24 июня. 25 апреля Сольский подал в отставку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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