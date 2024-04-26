В генштабе ВСУ прошли обыски по делу о хищениях

Автоматизированная система управления войсками «Колокол-АС» была принята на вооружение в 2022 г. На разработку этой системы ушло 4 года и 600 млн гривен – это более $16,4 млн. Комплекс несовместим с подобными системами стран НАТО, он также не может обеспечивать эффективную работу во время боевых действий. НАБУ проводит расследование с 2022 г.