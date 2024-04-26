В генштабе ВСУ прошли обыски по делу о хищениях
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в генштабе ВСУ по делу о растрате при создании системы управления войсками «Колокол-АС». Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.
Автоматизированная система управления войсками «Колокол-АС» была принята на вооружение в 2022 г. На разработку этой системы ушло 4 года и 600 млн гривен – это более $16,4 млн. Комплекс несовместим с подобными системами стран НАТО, он также не может обеспечивать эффективную работу во время боевых действий. НАБУ проводит расследование с 2022 г.
26 апреля Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения министру аграрной политики Николаю Сольскому в виде содержания под стражей с альтернативой выйти под залог 75 млн гривен ($1,9 млн). Ранее национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило министра в том, что в 2017-2021 гг. он незаконно завладел государственной землей в Сумской области на 291 млн гривен ($7,3 млн) и пытался завладеть землей еще на 190 млн гривен ($4,8 млн). Сообщается, что министр арестован до 24 июня. 25 апреля Сольский подал в отставку.