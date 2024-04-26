Сотрудника ДПС арестовали за взятку от фигуранта дела об убийстве на парковке
Басманный районный суд Москвы арестовал инспектора ДПС Дмитрия Бовтунова, которого подозревают в получении взятки от фигуранта по делу об убийстве байкера Кирилла Ковалева на парковке в столице. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Следствие установило, что Бовтунов, находясь на службе, остановил автомобиль, за рулем которого был Исахан Аббасов. У последнего не было водительского удостоверения, и он предложил инспектору взятку, чтобы тот его отпустил. Бовтунов указал счет, на который водитель должен был перечислить 30 000 руб.
Подозреваемый пробудет под стражей до 18 июня.
17 апреля на юго-востоке Москвы в ходе конфликта был убит 24-летний Ковалев. Поводом для конфликта стал припаркованный на тротуаре автомобиль. Москвич сделал подозреваемому в убийстве Шахину Аббасову замечание о неправильной парковке, на что Аббасов, по данным следствия, «демонстрировал явное неуважение к обществу, нецензурно выражался, выражал непристойное поведение». После этого он по телефону рассказал о конфликте своим родственникам, которые, приехав на место, «приняли решение совершить убийство Ковалева».
Шахин и его брат Шохрат Аббасовы избили Ковалева, а Шахин нанес ему несколько ударов ножом. После этого Аббасовы уехали на «заранее приисканных родственниками автомобилях», а Ковалев скончался.
Исахан Аббасов, по версии следствия, предоставил напавшим на Ковалева автомобиль марки «Киа K5», на котором соучастники скрылись в неизвестном направлении за пределы Московского региона.
К вечеру 22 апреля суд арестовал Шахина, Шохрата и Исахана Аббасовых, а также еще троих обвиняемых по делу об убийстве Ковалева.