Сотрудника ДПС арестовали за взятку от фигуранта дела об убийстве на парковке

17 апреля на юго-востоке Москвы в ходе конфликта был убит 24-летний Ковалев. Поводом для конфликта стал припаркованный на тротуаре автомобиль. Москвич сделал подозреваемому в убийстве Шахину Аббасову замечание о неправильной парковке, на что Аббасов, по данным следствия, «демонстрировал явное неуважение к обществу, нецензурно выражался, выражал непристойное поведение». После этого он по телефону рассказал о конфликте своим родственникам, которые, приехав на место, «приняли решение совершить убийство Ковалева».