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Сотрудника ДПС арестовали за взятку от фигуранта дела об убийстве на парковке

Ведомости

Басманный районный суд Москвы арестовал инспектора ДПС Дмитрия Бовтунова, которого подозревают в получении взятки от фигуранта по делу об убийстве байкера Кирилла Ковалева на парковке в столице. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Следствие установило, что Бовтунов, находясь на службе, остановил автомобиль, за рулем которого был Исахан Аббасов. У последнего не было водительского удостоверения, и он предложил инспектору взятку, чтобы тот его отпустил. Бовтунов указал счет, на который водитель должен был перечислить 30 000 руб.

Подозреваемый пробудет под стражей до 18 июня.

17 апреля на юго-востоке Москвы в ходе конфликта был убит 24-летний Ковалев. Поводом для конфликта стал припаркованный на тротуаре автомобиль. Москвич сделал подозреваемому в убийстве Шахину Аббасову замечание о неправильной парковке, на что Аббасов, по данным следствия, «демонстрировал явное неуважение к обществу, нецензурно выражался, выражал непристойное поведение». После этого он по телефону рассказал о конфликте своим родственникам, которые, приехав на место, «приняли решение совершить убийство Ковалева».

Шахин и его брат Шохрат Аббасовы избили Ковалева, а Шахин нанес ему несколько ударов ножом. После этого Аббасовы уехали на «заранее приисканных родственниками автомобилях», а Ковалев скончался.

Исахан Аббасов, по версии следствия, предоставил напавшим на Ковалева автомобиль марки «Киа K5», на котором соучастники скрылись в неизвестном направлении за пределы Московского региона.

К вечеру 22 апреля суд арестовал Шахина, Шохрата и Исахана Аббасовых, а также еще троих обвиняемых по делу об убийстве Ковалева. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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