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Суд в США приговорил к 13 годам тюрьмы украинского хакера Васинского

Ведомости

Суд Северного округа штата Техас приговорил 24-летнего украинского хакера Ярослава Васинского к 13 годам и семи месяцам тюрьмы за кибератаки с использованием вируса-вымогателя REvil (известен также как Sodinokibi). Об этом говорится на сайте минюста США.

Согласно материалам дела, Васинский причастен к более 2500 атакам с использованием программ-вымогателей. Злоумышленники взломали «тысячи компьютеров по всему миру» и требовали выкуп в криптовалюте. В случае отказа платить хакеры публиковали данные жертв. Сумма вымогательств составила в общей сложности $700 млн.

Помимо тюремного заключения, хакеру также назначен штраф $16 млн. Отмечается, что Васинский признал вину по 11 пунктам обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества, в нанесении ущерба защищенным компьютерам и в сговоре с целью отмывания денег.

8 октября 2021 г. украинский хакер был арестован в Польше. В марте 2022 г. его экстрадировали в США.

В январе 2022 г. ФСБ по запросу США задержала 14 членов хакерской группировки REvil, которая занималась хищением денег у зарубежных компаний с помощью вредоносного ПО. Сотрудники ФСБ изъяли по 25 адресам свыше 515 млн руб., в том числе в криптовалюте, а также компьютерную технику и 20 автомобилей премиум-класса.

В США ранее утверждали, что REvil, также известная как Sodinokibi, несет ответственность за кибератаки с применением вирусов-вымогателей. Среди жертв хакеров назывались разработчик программного обеспечения Kaseya, бразильская мясоперерабатывающая компания JBS и тайваньская Quanta Computer.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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