Суд в США приговорил к 13 годам тюрьмы украинского хакера Васинского
Суд Северного округа штата Техас приговорил 24-летнего украинского хакера Ярослава Васинского к 13 годам и семи месяцам тюрьмы за кибератаки с использованием вируса-вымогателя REvil (известен также как Sodinokibi). Об этом говорится на сайте минюста США.
Согласно материалам дела, Васинский причастен к более 2500 атакам с использованием программ-вымогателей. Злоумышленники взломали «тысячи компьютеров по всему миру» и требовали выкуп в криптовалюте. В случае отказа платить хакеры публиковали данные жертв. Сумма вымогательств составила в общей сложности $700 млн.
Помимо тюремного заключения, хакеру также назначен штраф $16 млн. Отмечается, что Васинский признал вину по 11 пунктам обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества, в нанесении ущерба защищенным компьютерам и в сговоре с целью отмывания денег.
8 октября 2021 г. украинский хакер был арестован в Польше. В марте 2022 г. его экстрадировали в США.
В январе 2022 г. ФСБ по запросу США задержала 14 членов хакерской группировки REvil, которая занималась хищением денег у зарубежных компаний с помощью вредоносного ПО. Сотрудники ФСБ изъяли по 25 адресам свыше 515 млн руб., в том числе в криптовалюте, а также компьютерную технику и 20 автомобилей премиум-класса.
В США ранее утверждали, что REvil, также известная как Sodinokibi, несет ответственность за кибератаки с применением вирусов-вымогателей. Среди жертв хакеров назывались разработчик программного обеспечения Kaseya, бразильская мясоперерабатывающая компания JBS и тайваньская Quanta Computer.