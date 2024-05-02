Суд в США приговорил к 13 годам тюрьмы украинского хакера Васинского

В январе 2022 г. ФСБ по запросу США задержала 14 членов хакерской группировки REvil, которая занималась хищением денег у зарубежных компаний с помощью вредоносного ПО. Сотрудники ФСБ изъяли по 25 адресам свыше 515 млн руб., в том числе в криптовалюте, а также компьютерную технику и 20 автомобилей премиум-класса.