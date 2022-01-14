ФСБ сообщила о ликвидации хакерской группировки Revil
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о задержании членов хакерской группировки Revil, члены которой занимались хищением денег у зарубежных компаний с помощью вредоносного ПО. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ФСБ пояснили, что информацию о группировке ее сотрудники получили от компетентных органов США, после чего был установлен полный состав группировки и причастность ее членов к неправомерному обороту средств платежей. Сотрудники ФСБ изъяли по 25 адресам свыше 515 млн руб., в том числе в криптовалюте, а также компьютерную технику и 20 автомобилей премиум-класса, приобретенных на деньги, полученные преступным путем.
В США ранее заявляли, что Revil, также известная как Sodinokibi, несет ответственность за кибератаки с применением вирусов-вымогателей. Среди жертв хакеров назывались разработчик программного обеспечения Kaseya, бразильская мясоперерабатывающая компания JBS и тайваньская Quanta Computer.
По данным агентства Reuters, в октябре спецслужбы США в ходе международной операции взломали сервера группировки, после чего она была вынуждена свернуть свою деятельность в сети. В ноябре Европол сообщил, что в Европе и Южной Корее были задержаны пять человек, якобы причастных к деятельности Revil. В ведомстве утверждали, что задержанные причастны к совершению 5000 кибератак.