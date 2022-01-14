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ФСБ сообщила о ликвидации хакерской группировки Revil

Ведомости

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о задержании членов хакерской группировки Revil, члены которой занимались хищением денег у зарубежных компаний с помощью вредоносного ПО. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ФСБ пояснили, что информацию о группировке ее сотрудники получили от компетентных органов США, после чего был установлен полный состав группировки и причастность ее членов к неправомерному обороту средств платежей. Сотрудники ФСБ изъяли по 25 адресам свыше 515 млн руб., в том числе в криптовалюте, а также компьютерную технику и 20 автомобилей премиум-класса, приобретенных на деньги, полученные преступным путем.

В США ранее заявляли, что Revil, также известная как Sodinokibi, несет ответственность за кибератаки с применением вирусов-вымогателей. Среди жертв хакеров назывались разработчик программного обеспечения Kaseya, бразильская мясоперерабатывающая компания JBS и тайваньская Quanta Computer.

По данным агентства Reuters, в октябре спецслужбы США в ходе международной операции взломали сервера группировки, после чего она была вынуждена свернуть свою деятельность в сети. В ноябре Европол сообщил, что в Европе и Южной Корее были задержаны пять человек, якобы причастных к деятельности Revil. В ведомстве утверждали, что задержанные причастны к совершению 5000 кибератак.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных