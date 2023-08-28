Уголовное дело хакеров REvil вернули в прокуратуру

Суд также установил, что следствию было известно о прохождении Заецом военной службы. При этом из обвинительного заключения следует, что обвиняемый совершал инкриминируемое ему преступление с 6 декабря 2018 г. – дня его вхождения в состав организованной Пузыревским группы и до дня его задержания в 2021 г. (т. е. на тот момент их предполагаемая преступная деятельность уже была пресечена). «Прохождение Заецом военной службы на момент совершения вменяемых ему, а также иным участникам организованной группы деяний является в силу п. «в» ч. 2 ст. 151 УПК РФ основанием для проведения предварительного следствия по делу следователями СК России», – заключил суд. Кроме того, суд продлил всем фигурантам срок содержания под стражей до 14 ноября 2023 г. Сторона защиты отказалась на данной стадии комментировать дело и ход расследования.