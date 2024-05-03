По делу экс-директора «Гостеха» Демченко арестованы еще два фигуранта

По данным следствия, «РСВ» и «Клевер» заключили с Демченко договор в рамках создания платформы «Горизонт». При этом, по утверждению гендиректора «Клевера», у компании не было даже технической возможности создать такую программу. Отмечается, что на счет «РСВ» было перечислено 32 млн руб. из похищенных 38. Остальные деньги ушли на счет другой столичной компании. Ее сейчас проверяют правоохранители.