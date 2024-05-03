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По делу экс-директора «Гостеха» Демченко арестованы еще два фигуранта

Ведомости

Тверской суд Москвы отправил под арест еще двух фигурантов в рамках дела бывшего директора проекта «Гостех» компании «Цифрум» Ярослава Демченко о хищении более 38 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Речь идет о генеральном директоре ООО «РСВ» Антоне Аникине и менеджере ООО «Клевер» Артеме Прошко. Их компании выступили подрядчиками в создании платформы «Горизонт». В суде отметили, что Прошко уже обжаловал свой арест.

По данным следствия, «РСВ» и «Клевер» заключили с Демченко договор в рамках создания платформы «Горизонт». При этом, по утверждению гендиректора «Клевера», у компании не было даже технической возможности создать такую программу. Отмечается, что на счет «РСВ» было перечислено 32 млн руб. из похищенных 38. Остальные деньги ушли на счет другой столичной компании. Ее сейчас проверяют правоохранители.

Ярослав Демченко был арестован в апреле 2024 г. Ему вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Демченко подозревают в причастности к хищению более 38 млн руб. средств ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Экс-директор «Гостеха» вину не признает.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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