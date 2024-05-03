По делу экс-директора «Гостеха» Демченко арестованы еще два фигуранта
Тверской суд Москвы отправил под арест еще двух фигурантов в рамках дела бывшего директора проекта «Гостех» компании «Цифрум» Ярослава Демченко о хищении более 38 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Речь идет о генеральном директоре ООО «РСВ» Антоне Аникине и менеджере ООО «Клевер» Артеме Прошко. Их компании выступили подрядчиками в создании платформы «Горизонт». В суде отметили, что Прошко уже обжаловал свой арест.
По данным следствия, «РСВ» и «Клевер» заключили с Демченко договор в рамках создания платформы «Горизонт». При этом, по утверждению гендиректора «Клевера», у компании не было даже технической возможности создать такую программу. Отмечается, что на счет «РСВ» было перечислено 32 млн руб. из похищенных 38. Остальные деньги ушли на счет другой столичной компании. Ее сейчас проверяют правоохранители.
Ярослав Демченко был арестован в апреле 2024 г. Ему вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Демченко подозревают в причастности к хищению более 38 млн руб. средств ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Экс-директор «Гостеха» вину не признает.