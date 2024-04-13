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ТАСС: показания против Демченко по делу о хищении дала экс-замминистра Ракова

Ведомости

Бывшая заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова дала показания против экс-директора проекта единой цифровой платформы «Гостех» Ярослава Демченко, которого суд арестовал в рамках уголовного дела о нанесении государству ущерба в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Показания против Демченко также дал бывший сотрудник Фонда новых форм развития образования Евгений Зак, указывает агентство. Должностные лица, как сообщала ранее пресс-служба столичных судов, присвоили более 38 млн руб. по фиктивно выполненным работам по разработке автоматизированной информационной системы (АИС) «Платформа управления профессиональными знаниями и компетенциями педагогического работника «Горизонт» (социальная сеть). 

Ракова, как отмечается в документах дела, заявила в своих показаниях, что за такой короткий промежуток времени невозможно было разработать программу, хотя она и была инициатором разработки платформы. 

Следствие ранее на этой неделе ходатайствовало о взятии Демченко под стражу в качестве подозреваемого. Тверской районный суд Москвы арестовал его до 25 мая. Его адвокат Алексей Шевченко сообщил «Ведомостям», что подзащитный не признает вину в хищении более 38 млн руб. при реализации проекта платформы «Горизонт» для Минпросвещения РФ. В Минцифры сообщили ТАСС, что Демченко никогда не работал в министерстве и не связан с его проектами.

Сама Ракова, по версии следствия, совместно с другими фигурантами и неустановленными соучастниками обеспечила заключение двух договоров с «Шанинкой» на оказание услуг и разработку образовательных проектов. МВД полагает, что руководители учебного заведения представили заведомо фиктивные результаты работ по договорам, тем самым похитив около 22 млн руб. бюджетных средств.

19 марта Никулинский суд Москвы огласил приговор по делу экс-замминистра: ей назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 900 000 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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