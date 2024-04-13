ТАСС: показания против Демченко по делу о хищении дала экс-замминистра Ракова

Следствие ранее на этой неделе ходатайствовало о взятии Демченко под стражу в качестве подозреваемого. Тверской районный суд Москвы арестовал его до 25 мая. Его адвокат Алексей Шевченко сообщил «Ведомостям», что подзащитный не признает вину в хищении более 38 млн руб. при реализации проекта платформы «Горизонт» для Минпросвещения РФ. В Минцифры сообщили ТАСС, что Демченко никогда не работал в министерстве и не связан с его проектами.