ТАСС: показания против Демченко по делу о хищении дала экс-замминистра Ракова
Бывшая заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова дала показания против экс-директора проекта единой цифровой платформы «Гостех» Ярослава Демченко, которого суд арестовал в рамках уголовного дела о нанесении государству ущерба в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Показания против Демченко также дал бывший сотрудник Фонда новых форм развития образования Евгений Зак, указывает агентство. Должностные лица, как сообщала ранее пресс-служба столичных судов, присвоили более 38 млн руб. по фиктивно выполненным работам по разработке автоматизированной информационной системы (АИС) «Платформа управления профессиональными знаниями и компетенциями педагогического работника «Горизонт» (социальная сеть).
Ракова, как отмечается в документах дела, заявила в своих показаниях, что за такой короткий промежуток времени невозможно было разработать программу, хотя она и была инициатором разработки платформы.
Следствие ранее на этой неделе ходатайствовало о взятии Демченко под стражу в качестве подозреваемого. Тверской районный суд Москвы арестовал его до 25 мая. Его адвокат Алексей Шевченко сообщил «Ведомостям», что подзащитный не признает вину в хищении более 38 млн руб. при реализации проекта платформы «Горизонт» для Минпросвещения РФ. В Минцифры сообщили ТАСС, что Демченко никогда не работал в министерстве и не связан с его проектами.
Сама Ракова, по версии следствия, совместно с другими фигурантами и неустановленными соучастниками обеспечила заключение двух договоров с «Шанинкой» на оказание услуг и разработку образовательных проектов. МВД полагает, что руководители учебного заведения представили заведомо фиктивные результаты работ по договорам, тем самым похитив около 22 млн руб. бюджетных средств.
19 марта Никулинский суд Москвы огласил приговор по делу экс-замминистра: ей назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 900 000 руб.