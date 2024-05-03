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Суд изъял у структуры Потанина земельный участок в Подмосковье

Ведомости

Арбитражный суд Московской области постановил изъять из незаконного владения ООО «Армада», которое является структурой холдинга «Интеррос» Владимира Потанина, более 85,5 га земли в Клинском районе. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление было подано Федеральным агентством лесного хозяйства к «Армаде» и госкорпорации ВЭБ.РФ в 2021 г. Рослесхоз просил изъять у ответчика участок в 85,5 га в Клинском районе, который пересекается с землями лесного фонда, в пользу государства. Как заявили РБК в ВЭБ.РФ, госкорпорация вышла из актива и не является залогодержателем участка.

«Доказательствами, подтверждающими отнесение спорного земельного участка к землям лесного фонда, является информация из государственного лесного реестра в виде надлежаще заверенных выписок из таксационных описаний, копий лесоустроительных планшетов, планов лесных насаждений, карт-схем лесничеств», – говорится в решении суда.

В ходе разбирательств были проведены экспертизы, с заключением которых суд также согласился. Кроме того, уточняется, что ответчик не представил доказательств использования земельного участка по целевому назначению.

Как сообщает РБК, генеральный директор «Армады» заявил о намерении компании обжаловать вынесенное решение.

В октябре 2022 г. «Ведомости» писали, что UC Rusal подала иск в Высокий суд Лондона к Потанину и его компании Whiteleave Holdings. Истец считает, что Потанин нарушил соглашение акционеров «Норникеля» от 2012 г. и требует взыскать соответствующий ущерб. В январе этого года «Коммерсантъ» со ссылкой на документы сообщил, что Высокий суд Лондона получил ходатайство от «Русала» о привлечении в качестве третьего лица предпринимателя Романа Абрамовича, который был участником указанного соглашения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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