Суд изъял у структуры Потанина земельный участок в Подмосковье
Арбитражный суд Московской области постановил изъять из незаконного владения ООО «Армада», которое является структурой холдинга «Интеррос» Владимира Потанина, более 85,5 га земли в Клинском районе. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.
Исковое заявление было подано Федеральным агентством лесного хозяйства к «Армаде» и госкорпорации ВЭБ.РФ в 2021 г. Рослесхоз просил изъять у ответчика участок в 85,5 га в Клинском районе, который пересекается с землями лесного фонда, в пользу государства. Как заявили РБК в ВЭБ.РФ, госкорпорация вышла из актива и не является залогодержателем участка.
«Доказательствами, подтверждающими отнесение спорного земельного участка к землям лесного фонда, является информация из государственного лесного реестра в виде надлежаще заверенных выписок из таксационных описаний, копий лесоустроительных планшетов, планов лесных насаждений, карт-схем лесничеств», – говорится в решении суда.
В ходе разбирательств были проведены экспертизы, с заключением которых суд также согласился. Кроме того, уточняется, что ответчик не представил доказательств использования земельного участка по целевому назначению.
Как сообщает РБК, генеральный директор «Армады» заявил о намерении компании обжаловать вынесенное решение.
В октябре 2022 г. «Ведомости» писали, что UC Rusal подала иск в Высокий суд Лондона к Потанину и его компании Whiteleave Holdings. Истец считает, что Потанин нарушил соглашение акционеров «Норникеля» от 2012 г. и требует взыскать соответствующий ущерб. В январе этого года «Коммерсантъ» со ссылкой на документы сообщил, что Высокий суд Лондона получил ходатайство от «Русала» о привлечении в качестве третьего лица предпринимателя Романа Абрамовича, который был участником указанного соглашения.