Суд изъял у структуры Потанина земельный участок в Подмосковье

В октябре 2022 г. «Ведомости» писали, что UC Rusal подала иск в Высокий суд Лондона к Потанину и его компании Whiteleave Holdings. Истец считает, что Потанин нарушил соглашение акционеров «Норникеля» от 2012 г. и требует взыскать соответствующий ущерб. В январе этого года «Коммерсантъ» со ссылкой на документы сообщил, что Высокий суд Лондона получил ходатайство от «Русала» о привлечении в качестве третьего лица предпринимателя Романа Абрамовича, который был участником указанного соглашения.