«Коммерсантъ»: по делу о хищениях в Минобороны арестованы земельные участки

Сейчас Следственный комитет по изъятым в ходе обысков документам установил, как руководство ГК «Пикет» могло распорядиться большей частью вырученных средств, узнало издание. По информации ведомства, ГК «Пикет» приобрел акции и доли ряда компаний, бизнес-центр в Москве возле станции метро «Тульская» и земельные участки в Балашихе. Бюджетные средства также перевели на два 22 частных счета. В частности, после сделки с Минобороны Есипов стал владельцем долей в уставном капитале нескольких ООО: «Тракмастер», «УК-53 КМ», «Монтавр-2», «Фаунд Мэри» и «Фикс и Точка».