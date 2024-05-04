«Коммерсантъ»: по делу о хищениях в Минобороны арестованы земельные участки
Земельные участки в Подмосковье, бизнес-центр в Москве и более 20 банковских счетов арестованы в рамках расследования дела о хищении в Минобороны, пишет «Коммерсантъ».
В апреле суд арестовал директора ГК «Пикет» Андрея Есипова и еще двоих сотрудников предприятия по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реализации контракта на поставку средств защиты для нужд Минобороны. Сумма ущерба из-за поставки некачественной амуниции для военных, как стало известно ранее, оценивается в 2 млрд руб.
Сейчас Следственный комитет по изъятым в ходе обысков документам установил, как руководство ГК «Пикет» могло распорядиться большей частью вырученных средств, узнало издание. По информации ведомства, ГК «Пикет» приобрел акции и доли ряда компаний, бизнес-центр в Москве возле станции метро «Тульская» и земельные участки в Балашихе. Бюджетные средства также перевели на два 22 частных счета. В частности, после сделки с Минобороны Есипов стал владельцем долей в уставном капитале нескольких ООО: «Тракмастер», «УК-53 КМ», «Монтавр-2», «Фаунд Мэри» и «Фикс и Точка».
Руководству компании следователи собираются предъявить обвинение в легализации (отмывании) денежных средств (ст. 174.1 УК), пишет «Коммерсантъ».
Уголовное дело было возбуждено 3 апреля в Главном следственном управлении СК России, уже 4 апреля Есипов был задержан. Обвиняемый говорил, по данным «Коммерсанта», что все 20 000 бронежилетов и «плитников», предусмотренные контрактом, были поставлены в адрес одной из войсковых частей. Проведенная там экспертиза подтвердила качество продукции. Следствие же утверждало, что заказчик, переплатив, получил изделия, не соответствующие условиям контракта.
В поставке некачественной амуниции для военных также обвиняют начальника службы безопасности предприятия Михаила Кальченко и финансового директора Викторию Антонову. Оба по решению суда будут находиться под стражей до 3 июня 2024 г.