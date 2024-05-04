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«Коммерсантъ»: по делу о хищениях в Минобороны арестованы земельные участки

Ведомости

Земельные участки в Подмосковье, бизнес-центр в Москве и более 20 банковских счетов арестованы в рамках расследования дела о хищении в Минобороны, пишет «Коммерсантъ».

В апреле суд арестовал директора ГК «Пикет» Андрея Есипова и еще двоих сотрудников предприятия по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реализации контракта на поставку средств защиты для нужд Минобороны. Сумма ущерба из-за поставки некачественной амуниции для военных, как стало известно ранее, оценивается в 2 млрд руб.

Сейчас Следственный комитет по изъятым в ходе обысков документам установил, как руководство ГК «Пикет» могло распорядиться большей частью вырученных средств, узнало издание. По информации ведомства, ГК «Пикет» приобрел акции и доли ряда компаний, бизнес-центр в Москве возле станции метро «Тульская» и земельные участки в Балашихе. Бюджетные средства также перевели на два 22 частных счета. В частности, после сделки с Минобороны Есипов стал владельцем долей в уставном капитале нескольких ООО: «Тракмастер», «УК-53 КМ», «Монтавр-2», «Фаунд Мэри» и «Фикс и Точка».

Руководству компании следователи собираются предъявить обвинение в легализации (отмывании) денежных средств (ст. 174.1 УК), пишет «Коммерсантъ».

Уголовное дело было возбуждено 3 апреля в Главном следственном управлении СК России, уже 4 апреля Есипов был задержан. Обвиняемый говорил, по данным «Коммерсанта», что все 20 000 бронежилетов и «плитников», предусмотренные контрактом, были поставлены в адрес одной из войсковых частей. Проведенная там экспертиза подтвердила качество продукции. Следствие же утверждало, что заказчик, переплатив, получил изделия, не соответствующие условиям контракта.

В поставке некачественной амуниции для военных также обвиняют начальника службы безопасности предприятия Михаила Кальченко и финансового директора Викторию Антонову. Оба по решению суда будут находиться под стражей до 3 июня 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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