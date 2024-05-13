Суд в Казахстане назначил экс-министру Бишимбаеву 24 года за убийство супруги

Убийство 31-летней Салтанат Нукеновой произошло после ссоры в ночь с 8 на 9 ноября 2023 г. в алматинском ресторане, который фактически принадлежит семье Бишимбаевых и директором которого являлся Байжанов. На обнародованных в ходе судебных заседаний видеозаписях было видно, что Бишимбаев избивал и унижал супругу. Позже он попросил Байжанова удалить записи с камер видеонаблюдения, что тот и поручил сделать работникам ресторана. Однако правоохранители смогли восстановить это доказательство. Кроме того, компрометирующие Бишимбаева видеозаписи с избитой Нукеновой были обнаружены в его телефоне. Кроме того, в телефоне погибшей была найдена переписка с близкими и фотографии, из которых следовало, что ее супруг и ранее применял к ней насилие. Бишимбаев так и не признал себя виновным в умышленном убийстве.