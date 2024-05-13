Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Суд в Казахстане назначил экс-министру Бишимбаеву 24 года за убийство супруги

Ведомости

Суд в Казахстане признал 44-летнего экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева виновным в истязании и умышленном убийстве с особой жестокостью его супруги Салтанат Нукеновой. Путем частичного сложения наказания он приговорен к 24 годам лишения свободы. Трансляция велась Верховным судом республики.

«Вердиктом суда с участием присяжных заседателей подсудимый Бишимбаев был признан виновным в совершении истязания в отношении потерпевшей Нукеновой, также противоправном, умышленном причинении смерти Нукеновой, совершенном с особой жестокостью», – зачитала приговор судья Айжан Кульбаева.   

С Бишимбаева также в доход государства будут взысканы издержки в размере 2,3 млн тенге (около 478 600 руб.).

В 2018 г. он уже был осужден на 10 лет лишения свободы по делу о получении взятки, но в 2019 г. был помилован первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и в том же году вышел на свободу. Этот факт суд учел при вынесении приговора. Смягчающим обстоятельством стало наличие у Бишимбаева трех несовершеннолетних детей.

Его родственник и фактический подчиненный Бахытжан Байжанов признан виновным в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления, за что приговорен к четырем годам тюрьмы.

Убийство 31-летней Салтанат Нукеновой произошло после ссоры в ночь с 8 на 9 ноября 2023 г. в алматинском ресторане, который фактически принадлежит семье Бишимбаевых и директором которого являлся Байжанов. На обнародованных в ходе судебных заседаний видеозаписях было видно, что Бишимбаев избивал и унижал супругу. Позже он попросил Байжанова удалить записи с камер видеонаблюдения, что тот и поручил сделать работникам ресторана. Однако правоохранители смогли восстановить это доказательство. Кроме того, компрометирующие Бишимбаева видеозаписи с избитой Нукеновой были обнаружены в его телефоне. Кроме того, в телефоне погибшей была найдена переписка с близкими и фотографии, из которых следовало, что ее супруг и ранее применял к ней насилие. Бишимбаев так и не признал себя виновным в умышленном убийстве.

На фоне широкого общественного резонанса, которое вызвало это дело, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законы, направленные на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей. Теперь в стране введена уголовная ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои путем ее перенесения из КоАП в Уголовный кодекс, пишет государственное информагентство «Казинформ». Также устанавливается наказание за склонение к совершению самоубийства или содействие его совершению. За умышленное причинение среднего и тяжкого вреда здоровью преступникам назначат реальный срок в колонии, а не ограничение свободы, как было раньше.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных