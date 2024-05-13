Суд в Казахстане назначил экс-министру Бишимбаеву 24 года за убийство супруги
Суд в Казахстане признал 44-летнего экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева виновным в истязании и умышленном убийстве с особой жестокостью его супруги Салтанат Нукеновой. Путем частичного сложения наказания он приговорен к 24 годам лишения свободы. Трансляция велась Верховным судом республики.
«Вердиктом суда с участием присяжных заседателей подсудимый Бишимбаев был признан виновным в совершении истязания в отношении потерпевшей Нукеновой, также противоправном, умышленном причинении смерти Нукеновой, совершенном с особой жестокостью», – зачитала приговор судья Айжан Кульбаева.
С Бишимбаева также в доход государства будут взысканы издержки в размере 2,3 млн тенге (около 478 600 руб.).
В 2018 г. он уже был осужден на 10 лет лишения свободы по делу о получении взятки, но в 2019 г. был помилован первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и в том же году вышел на свободу. Этот факт суд учел при вынесении приговора. Смягчающим обстоятельством стало наличие у Бишимбаева трех несовершеннолетних детей.
Его родственник и фактический подчиненный Бахытжан Байжанов признан виновным в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления, за что приговорен к четырем годам тюрьмы.
Убийство 31-летней Салтанат Нукеновой произошло после ссоры в ночь с 8 на 9 ноября 2023 г. в алматинском ресторане, который фактически принадлежит семье Бишимбаевых и директором которого являлся Байжанов. На обнародованных в ходе судебных заседаний видеозаписях было видно, что Бишимбаев избивал и унижал супругу. Позже он попросил Байжанова удалить записи с камер видеонаблюдения, что тот и поручил сделать работникам ресторана. Однако правоохранители смогли восстановить это доказательство. Кроме того, компрометирующие Бишимбаева видеозаписи с избитой Нукеновой были обнаружены в его телефоне. Кроме того, в телефоне погибшей была найдена переписка с близкими и фотографии, из которых следовало, что ее супруг и ранее применял к ней насилие. Бишимбаев так и не признал себя виновным в умышленном убийстве.
На фоне широкого общественного резонанса, которое вызвало это дело, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законы, направленные на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей. Теперь в стране введена уголовная ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои путем ее перенесения из КоАП в Уголовный кодекс, пишет государственное информагентство «Казинформ». Также устанавливается наказание за склонение к совершению самоубийства или содействие его совершению. За умышленное причинение среднего и тяжкого вреда здоровью преступникам назначат реальный срок в колонии, а не ограничение свободы, как было раньше.