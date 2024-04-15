Токаев подписал закон об ужесточении ответственности за семейно-бытовое насилие

Теперь в стране введена уголовная ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои путем ее перенесения из КоАП в Уголовный кодекс, пишет государственное информагентство «Казинформ». Также устанавливается наказание за склонение к совершению самоубийства или содействие его совершению. За умышленное причинение среднего и тяжкого вреда здоровью преступникам назначат реальный срок в колонии, а не ограничение свободы, как было раньше.