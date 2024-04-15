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Токаев подписал закон об ужесточении ответственности за семейно-бытовое насилие

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законы, направленные на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей, сообщает пресс-служба главы республики.

Теперь в стране введена уголовная ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои путем ее перенесения из КоАП в Уголовный кодекс, пишет государственное информагентство «Казинформ». Также устанавливается наказание за склонение к совершению самоубийства или содействие его совершению. За умышленное причинение среднего и тяжкого вреда здоровью преступникам назначат реальный срок в колонии, а не ограничение свободы, как было раньше.

Сразу несколько поправок касаются ужесточения ответственности за преступления против детей. Так, за убийство малолетнего лица, изнасилования и насильственные действия сексуального характера грозит пожизненное лишение свободы, альтернативные меры наказания исключаются. Также вводится ответственность за приставание сексуального характера к детям в возрасте до 16 лет.

Как отмечает пресс-служба Токаева, поручения по ужесточению наказаний за насилие в отношение женщин и детей были озвучены президентом в посланиях народу 16 марта 2022 г. и 1 сентября прошлого года. Принятые поправки прошли широкое обсуждение с общественностью. 

Закон об ужесточении ответственности за домашнее насилие был подписан на фоне широкого общественного резонанса по поводу судебного разбирательства в отношении экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, который был арестован в ноябре прошлого года. Он обвиняется в истязаниях и убийстве своей супруги Салтанат Нукеновой, совершенном с особой жестокостью. Примечательно, что судебные заседания по делу транслируются на видеохостинге YouTube, количество просмотров суммарно превысило 20 млн, сообщало агентство Kazinform.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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