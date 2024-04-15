Токаев подписал закон об ужесточении ответственности за семейно-бытовое насилие
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законы, направленные на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей, сообщает пресс-служба главы республики.
Теперь в стране введена уголовная ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои путем ее перенесения из КоАП в Уголовный кодекс, пишет государственное информагентство «Казинформ». Также устанавливается наказание за склонение к совершению самоубийства или содействие его совершению. За умышленное причинение среднего и тяжкого вреда здоровью преступникам назначат реальный срок в колонии, а не ограничение свободы, как было раньше.
Сразу несколько поправок касаются ужесточения ответственности за преступления против детей. Так, за убийство малолетнего лица, изнасилования и насильственные действия сексуального характера грозит пожизненное лишение свободы, альтернативные меры наказания исключаются. Также вводится ответственность за приставание сексуального характера к детям в возрасте до 16 лет.
Как отмечает пресс-служба Токаева, поручения по ужесточению наказаний за насилие в отношение женщин и детей были озвучены президентом в посланиях народу 16 марта 2022 г. и 1 сентября прошлого года. Принятые поправки прошли широкое обсуждение с общественностью.
Закон об ужесточении ответственности за домашнее насилие был подписан на фоне широкого общественного резонанса по поводу судебного разбирательства в отношении экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, который был арестован в ноябре прошлого года. Он обвиняется в истязаниях и убийстве своей супруги Салтанат Нукеновой, совершенном с особой жестокостью. Примечательно, что судебные заседания по делу транслируются на видеохостинге YouTube, количество просмотров суммарно превысило 20 млн, сообщало агентство Kazinform.