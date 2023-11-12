Суд арестовал на два месяца бывшего министра экономики Казахстана Бишимбаева

11 ноября департамент полиции города Астаны сообщил о расследовании по факту убийства женщины, имя Бишимбаева при этом не называлось. Правоохранители сообщили, что уголовное дело было возбуждено по ст. 99 ч.1 «Убийство», а подозреваемый водворен в ИВС. Бывший министр национальной экономики ранее отбыл наказание за ранее совершенное коррупционное преступление, передавал Kazinform.