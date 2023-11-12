Суд арестовал на два месяца бывшего министра экономики Казахстана Бишимбаева
Специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал арест на два месяца экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева. Об этом сообщает Kazinform со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд отправил Бишимбаева под стражу 11 ноября. В пресс-службе не уточнили подробностей, отметив, что «иные данные не подлежат разглашению согласно ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса».
По данным СМИ, 9 ноября в одном из ресторанов Астаны после избиения умерла жена экс-министра Бишимбаева. На следующий день в МВД республики подтвердили задержание бывшего чиновника по факту убийства женщины, писал Kazinform. Замминистра внутренних дел Казахстана Сакен Сарсенов сообщил, что делом занимаются сотрудники следственного комитета.
11 ноября департамент полиции города Астаны сообщил о расследовании по факту убийства женщины, имя Бишимбаева при этом не называлось. Правоохранители сообщили, что уголовное дело было возбуждено по ст. 99 ч.1 «Убийство», а подозреваемый водворен в ИВС. Бывший министр национальной экономики ранее отбыл наказание за ранее совершенное коррупционное преступление, передавал Kazinform.