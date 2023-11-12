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Суд арестовал на два месяца бывшего министра экономики Казахстана Бишимбаева

Ведомости

Специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал арест на два месяца экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева. Об этом сообщает Kazinform со ссылкой на пресс-службу суда. 

Суд отправил Бишимбаева под стражу 11 ноября. В пресс-службе не уточнили подробностей, отметив, что «иные данные не подлежат разглашению согласно ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса».

По данным СМИ, 9 ноября в одном из ресторанов Астаны после избиения умерла жена экс-министра Бишимбаева. На следующий день в МВД республики подтвердили задержание бывшего чиновника по факту убийства женщины, писал Kazinform. Замминистра внутренних дел Казахстана Сакен Сарсенов сообщил, что делом занимаются сотрудники следственного комитета.

11 ноября департамент полиции города Астаны сообщил о расследовании по факту убийства женщины, имя Бишимбаева при этом не называлось. Правоохранители сообщили, что уголовное дело было возбуждено по ст. 99 ч.1 «Убийство», а подозреваемый водворен в ИВС. Бывший министр национальной экономики ранее отбыл наказание за ранее совершенное коррупционное преступление, передавал Kazinform.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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