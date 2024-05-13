Суд в Москве назначил штраф музыканту Андрею Макаревичу
Таганский районный суд Москвы назначил лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу (признан в РФ иноагентом) штраф в размере 30 000 руб. за отсутствие маркировки иностранного агента. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Макаревича обвинили по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство и распространение материалов иноагентом без маркировки).
Минюст России включил Макаревича в перечень иноагентов в сентябре 2022 г. Ранее музыкант осудил проведение спецоперации России на Украине и сообщил о переезде в Израиль.
В августе 2023 г. Симоновский районный суд Москвы назначил музыканту штраф в размере 35 000 руб. по той же статье. В апреле 2024 г. стало известно, что суд отклонил апелляционную жалобу Макаревича и утвердил штраф.