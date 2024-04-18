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Суд утвердил штраф Макаревичу за отсутствие маркировки иноагента

Ведомости

Мосгорсуд оставил в силе штраф музыканту Андрею Макаревичу (признан в РФ иноагентом) в размере 35 000 руб. за отсутствие маркировки. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Суд отклонил апелляционную жалобу Макаревича.

В августе 2023 г. Симоновский районный суд Москвы назначил музыканту штраф в размере 35 000 руб. Административное дело против Макаревича было возбуждено по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство и распространение материалов иноагентом без маркировки). Поводом стали публикации артиста в Telegram.

Минюст РФ включил Макаревича в перечень иноагентом в сентябре 2022 г. Ранее музыкант осудил проведение спецоперации России на Украине и сообщил о переезде в Израиль.

Ранее 18 апреля Мосгорсуд оставил в силе штраф певице Монеточке (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) в размере 30 000 руб. – также за отсутствие маркировки (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Басманный суд Москвы назначил ей штраф в июне 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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