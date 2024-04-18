Суд утвердил штраф Макаревичу за отсутствие маркировки иноагента
Мосгорсуд оставил в силе штраф музыканту Андрею Макаревичу (признан в РФ иноагентом) в размере 35 000 руб. за отсутствие маркировки. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Суд отклонил апелляционную жалобу Макаревича.
В августе 2023 г. Симоновский районный суд Москвы назначил музыканту штраф в размере 35 000 руб. Административное дело против Макаревича было возбуждено по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство и распространение материалов иноагентом без маркировки). Поводом стали публикации артиста в Telegram.
Минюст РФ включил Макаревича в перечень иноагентом в сентябре 2022 г. Ранее музыкант осудил проведение спецоперации России на Украине и сообщил о переезде в Израиль.
Ранее 18 апреля Мосгорсуд оставил в силе штраф певице Монеточке (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) в размере 30 000 руб. – также за отсутствие маркировки (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Басманный суд Москвы назначил ей штраф в июне 2023 г.