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Минздрав пояснил информацию о лекарствах, после которых нельзя управлять авто

Ведомости

Список лекарственных препаратов, после которых якобы запрещено управлять автомобилем, не предполагает ограничения и запреты. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава России.

До этого соответствующий список из 71 лекарственного препарата опубликовал председатель комитета Госдумы по труду и социальной политики Ярослав Нилов. В перечень вошли такие препараты, как корвалол, успокоительное афобазол, нашатырный спирт, аспирин, терафлю и бальзам звездочка.

«Представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение», – сказано в официальном заявлении Минздрава.

В сообщении также отмечается, что законодательство не содержит положений, которые устанавливают определение данного перечня. Кроме того, представленный список лекарств носит информативный характер. При этом ряд перечисленных препаратов действительно могут оказывать негативное влияние на способность управлять автомобилем – водить после их приема настоятельно не рекомендуется из-за сонливости и снижения быстроты реакции.

В апреле Минздрав утвердил новый стандарт медицинской помощи при лечении острых респираторных вирусных инфекций. Из списка убрали антибиотики, но добавили другие препараты, в том числе кагоцел. Также расширился список врачей, которые могут проводить диагностику ОРВИ: в него добавили акушера-гинеколога, гематолога и пульмонолога. В перечень инструментальных методов лечения добавили пульсоксиметрию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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