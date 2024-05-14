Минздрав пояснил информацию о лекарствах, после которых нельзя управлять авто
Список лекарственных препаратов, после которых якобы запрещено управлять автомобилем, не предполагает ограничения и запреты. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава России.
До этого соответствующий список из 71 лекарственного препарата опубликовал председатель комитета Госдумы по труду и социальной политики Ярослав Нилов. В перечень вошли такие препараты, как корвалол, успокоительное афобазол, нашатырный спирт, аспирин, терафлю и бальзам звездочка.
«Представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение», – сказано в официальном заявлении Минздрава.
В сообщении также отмечается, что законодательство не содержит положений, которые устанавливают определение данного перечня. Кроме того, представленный список лекарств носит информативный характер. При этом ряд перечисленных препаратов действительно могут оказывать негативное влияние на способность управлять автомобилем – водить после их приема настоятельно не рекомендуется из-за сонливости и снижения быстроты реакции.
В апреле Минздрав утвердил новый стандарт медицинской помощи при лечении острых респираторных вирусных инфекций. Из списка убрали антибиотики, но добавили другие препараты, в том числе кагоцел. Также расширился список врачей, которые могут проводить диагностику ОРВИ: в него добавили акушера-гинеколога, гематолога и пульмонолога. В перечень инструментальных методов лечения добавили пульсоксиметрию.