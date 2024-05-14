Минздрав пояснил информацию о лекарствах, после которых нельзя управлять авто

В сообщении также отмечается, что законодательство не содержит положений, которые устанавливают определение данного перечня. Кроме того, представленный список лекарств носит информативный характер. При этом ряд перечисленных препаратов действительно могут оказывать негативное влияние на способность управлять автомобилем – водить после их приема настоятельно не рекомендуется из-за сонливости и снижения быстроты реакции.